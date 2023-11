Contributi contro il caro-energia per il Terzo settore

I costi dell’energia e del gas, che le crisi internazionali hanno fatto lievitare drammaticamente, hanno impattato duramente anche sul Terzo Settore e sul ruolo cruciale che svolge nel fornire servizi fondamentali alla comunità. Finalmente i ristori messi a disposizione dallo Stato si estendono anche a questa categoria di soggetti, a parziale compensazione degli extra costi.

Chi può beneficiare:

Saranno ammessi al contributo gli enti di Terzo settore, comprese associazioni, fondazioni, e organizzazioni non profit, che dimostrano di svolgere attività di interesse generale. Dunque tutti gli enti iscritti al RUNTs, quelli in trasmigrazione e quelli ancora registrati nelle precedenti anagrafi Onlus.

Dettagli dei contributi:

Gli enti selezionati potranno beneficiare di contributi mirati a coprire una parte significativa dei costi dell’energia. Saranno ammessi al contributo gli enti del Terzo settore che hanno subito un incremento dei costi energetici e gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto al corrispondente dell’anno 2021 pari o superiore al 20% e saranno rimborsabili fino ad un massimo dell’80%, non oltre i 30 mila euro.

Entro l’11 febbraio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà il provvedimento di individuazione degli enti ammessi al contributo.

Come Presentare la Domanda:

La procedura per richiedere il contributo è interamente online. La domanda può essere presentata sulla piattaforma dedicata di Invitalia. È essenziale fornire tutte le informazioni richieste per garantire una valutazione accurata delle richieste.

Scadenza delle Domande:

E’ importante notare la data di scadenza per la presentazione delle domande. Vi invitiamo a preparare e inviare le vostre richieste entro la data specificata sulla piattaforma: c’è tempo infatti fino alle ore 12 del giorno 12 dicembre 2023.

Un aiuto per la presentazione della domanda:

Per garantire che tutti gli enti interessati abbiano l’opportunità di partecipare, il Centro Nazionale per il Volontariato mette a disposizione una convenzione con una professionista per la preparazione della documentazione necessaria e la corretta compilazione della domanda. Per informazioni:

Centro Nazionale per il Volontariato: [email protected] – 0583.419500

Adriana Guidi, dottore commercialista: [email protected] – 0583.994120

Foto di CAR GIRL su Unsplash