In questi giorni è stata spesso al centro del dibattito pubblico: la questione della dignità del lavoro.

Lo è stata per via del decreto del 1° maggio. Ma anche per il dibattito sul fatto che la IA (intelligenza Artificiale) potrebbe rendere certi lavori superflui. E su questo ha fatto particolare scalpore la protesta delle star di Hollywood che hanno promosso uno sciopero per contrastare l’uso di tali strumenti nel cinema.

E certo fa un certo «je ne sais quoi» sentire l’uso delle parole e degli strumenti della protesta sindacale alla CGIL (perdita di posti di lavoro, dignità del lavoro, sciopero) nelle bocche di chi è sempre stato élite per antonomasia tanto che persino il loro nome collettivo evoca la trascendenza dalle questioni del mondo: le star, le stelle.

Ma il mondo è fatto così: tondo tondo non sai mai se sei in cima o in fondo. E allora forse dovremmo, tra qualche anno, preoccuparci di un fondo speciale per il sostegno delle ex-star del cinema che non trovano più lavoro. Magari potremmo proporre un meccanismo simile al nuovissimo Assegno di Inclusione. Ma dovrà essere concesso a patto che non stiano sul divano. Per ora comunque possiamo dormire sonni tranquilli: le nostre amate star non sono ancora in pericolo di povertà.

Scherzi a parte, chi invece deve fare una seria riflessione sono i nostri giovani. Il tema dei working poor, ossia delle professionalità sottopagate è un tema reale. Ma è anche uno «specchietto per le allodole» nel senso che i lavori sottopagati sono presenti accanto a lavori per cui non si riesce a trovare personale. E il problema è che troppi giovani non hanno fatto studi adeguati o con sufficiente impegno.

È un fatto che gli occupati siano più di quanto siano mai stati, seppure in un contesto di calo demografico. E che, a fronte di circa 2,3 milioni di disoccupati, ci siano circa 500’000 posti di lavoro vacanti. E, è bene precisarlo, sono posti di lavoro ad alta retribuzione ed elevata stabilità.

E qui sta il punto: non è del tutto vero che il lavoro non c’è. È vero che non c’è abbastanza lavoro a bassa competenza per tutti coloro che cercano quel tipo di lavoro. E che quello che c’è, è ovviamente inflazionato e quindi poco pagato e poco stabile.

Ma è anche vero il contrario: nessun lavoro può essere affrontato senza impegno e, troppo spesso, questo è carente.

Voglio condividere un’esperienza che mi è stata raccontata: un ristorante, qui a Lucca, ha cercato un cameriere per oltre 2 mesi. Ora l’attività di cameriere non è di quelle che richiedono studi complessi. Eppure il posto è rimasto vacante per tutto quel tempo perché chi si presentava collezionava una fila di figurette: da persone che non avevano alcuna attitudine per il contatto con il pubblico a persone che erano talmente lente o così poco attente ai compiti assegnati che finivano per essere licenziati ancora prima di una settimana di lavoro. Questo per dire che tutti i lavori, ma proprio tutti, richiedono impegno e attenzione. Quella che gli americani chiamano etica del lavoro. E, purtroppo, capita spesso di trovare, soprattutto tra i giovani, coloro che pensano di poter affrontare il mondo del lavoro svogliatamente, come un obbligo che non si vede l’ora che finisca per tornare alle attività che davvero ci interessano. E così non si lavora. Naturalmente un esempio non fa statistica ma aiuta a capire la situazione.

È ovvio che camerieri (e in generale lavori a bassa specializzazione) sono un tipo di lavoro che presenta uno livello di stipendio basso e un livello di precarietà alto.

All’estremo opposto troviamo il lavoro altamente specializzato. Per quello esiste quasi sempre una estrema facilità di trovare lavoro. E anche un elevato livello di stipendio.

In questi contesti la stabilità del lavoro è un elemento in mano al lavoratore: è lui che sceglie se restare in azienda o se vuole andarsene. È lui che spesso cambia per alzare lo stipendio o anche solo lo minaccia per avere degli aumenti. Per questi tipi di lavori, il rapporto di forza è persino ribaltato a favore del lavoratore rispetto al datore di lavoro. È il caso di gran parte dei 500’000 posi vacanti a cui accennavamo. Ma questi sono posti che richiedono competenze elevate. Competenze che si dovrebbero trovare a scuola o nelle università ma che spesso non vengono date a sufficienza. Sono competenze che richiedono aggiornamento costante e che sono anche legate ad un atteggiamento proattivo nei confronti del lavoro (pensate ad esempio a ruoli di responsabilità e progettazione).

Una volta (nel dopoguerra e fino agli anni 60) i ragazzi avevano presente che la formazione era fondamentale per trovare una sistemazione (poi arrivò il ’68…). Oggi non è avvertito come problema: la formazione non è più vista come il passaggio fondamentale della propria storia di vita ma come il tempo del divertimento che durerà poco. E che quindi va vissuto il più possibile. Al massimo.

Allora la giovinezza non è più il momento in cui costruire la persona di domani ma la fase del divertimento in cui poter godere della vita prima di dover vivere la «triste» condizione del lavoratore. E così le opportunità di formazione (che sono già loro di qualità limitata) si sprecano e si arriva impreparati al mondo del lavoro. Con la scarsa qualità della formazione che è l’altro problema che esiste ed è grave ed è sottovalutato.

Oggi esiste un problema lavoro ma, paradossalmente, la parte più complessa della soluzione è trovare persone che vogliano «lavorare» sulla propria formazione per avere posti di lavoro migliori e stipendi più alti. Che ci sono ma non trovano addetti.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

Foto di MART PRODUCTION