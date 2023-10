Una legge finanziaria prudente ma con le ali tarpate.

La legge finanziaria è arrivata. Con ostentata rapidità il Consiglio dei Ministri ha avviato l’ter della prima finanziaria interamente firmata da questo governo (la precedente era stata fatta a “4 mani” con il governo Draghi che la aveva impostata).

È una finanziaria abbastanza prudente: concentra gli sforzi nel mantenere gli sgravi fiscali della scorsa finanziaria che, anche quest’anno, sono però validi solo per un anno. Non c’è quindi la stabilizzazione ma solo una continuazione. L’effetto stimato è quello di dare, al massimo, un sostengo di circa 100,00 €/mese cioè 1’300,00 €/anno (contando la tredicesima).

Aggiunge qualche cosa sui redditi medio-bassi con una prima riduzione del numero degli scaglioni fiscali: viene estesa la prima fascia di reddito (quella che paga il 23%) dai 15’000,00 € ai 28’000,00 € cancellando la seconda (quella che andava dai 15’000,00 ai 28’000,00 € e che pagava il 25%). A conti fatti si tratta di uno sgravio fiscale che vale al massimo 260,00 €/anno. Non molto in valore assoluto sebbene la misura sia abbastanza costosa: 4-5 miliardi di euro complessivi secondo alcune stime. Segno evidente di quanto sia difficile fare tagli alle tasse.

Sempre in relazione al suddetto taglio, per limitarne il costo e per garantire la progressività, viene introdotta una franchigia sulle deduzioni per i redditi al di sopra di 50’000,00 € che, di fatto sterilizza il vantaggio sopra quella fascia di reddito. Il che equivale anche a mostrare come anche un sistema tendenzialmente piatto possa, tramite la gestione delle tax expeditures, essere progressivo come prescrive la costituzione.

Sempre in tema di attenzione ai redditi bassi c’è anche la super-rivalutazione delle pensioni minime per gli anziani (sopra i 75 anni).

In tema di “tagli” c’è una riduzione della spesa pensionistica spostando (di poco) in avanti il requisito per le pensioni anticipate. È la misura che ha più diviso il governo con la Lega che avrebbe voluto mantenere quota 103 (62 anni e 41 di contributi) e deve accettare la rimodulazione a quota 104 (63 anni e 41 di contributi). Scelta necessaria per mantenere almeno un po’ di equilibrio nei conti previdenziali che restano comunque sbilanciati nell’eccesso di spesa soprattutto in prospettiva dei prossimi anni. Sempre in tema pensionistico viene tolta anche Opzione Donna (misura di per sé assai discutibile perché prevede l’uscita anticipata per la parte di popolazione che vive più a lungo) assieme all’Ape Sociale a favore di un più corretto sostegno tramite il Fondo per la flessibilità in uscita: questo meccanismo permette, a determinate categorie, di uscire sempre a 63 anni (come quota 104) ma con meno anni di contribuzione (da 36), cosa che è più necessaria per le donne che spesso perdono anni di contribuzione per le maternità.

Più tagli che sostegni anche per le aziende: arrivano dei sostegni alle assunzioni (soprattutto per giovani, donne con figlio minori e ex percettori del reddito di cittadinanza), alcuni sgravi per le aziende del sud, i contratti di sviluppo e il rinvio della plastic tax e della sugar tax. Dal fronte dei tagli però sparisce l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica). La differenza tra nuovi sostegni e sostegni tolti è negativa per circa 3 miliardi.

Per la sanità c’è un incremento del fondo nazionale che raggiunge il massimo storico. Ma l’aumento (circa 3 miliardi) è limitato e non tale da garantire un importante cambiamento: si tratta di un aumento del 2%. Meglio di anni precedenti ma certo nulla di miracoloso.

Finanziaria prudente, come dicevamo, ma resta una finanziaria con un significativo deficit aggiuntivo pari a circa 14 miliardi. Il grosso delle spese sono infatti assorbite (come abbiamo mostrato negli articoli sulla NADEF) da pensioni, interessi sul debito e pagamento degli oneri dei superbonus edilizi. Interessi sul debito e superbonus impattano per circa 33 miliardi (20 per il superbonus e 13 per gli interessi); 14 miliardi per le rivalutazioni delle pensioni in essere.

Un deficit aggiuntivo di 14 miliardi, pari a poco meno di un punto di PIL, è comunque considerato alto sul piano della tenuta del debito (che in questo modo, ovviamente, non cala) e potrebbe tendenzialmente essere pericoloso sulla scena internazionale. Al momento non costituisce una viva preoccupazione visto che la BCE (e i relativi banchieri centrali) sono più preoccupati dell’evoluzione del quadro generale che dei problemi di stabilità interna dell’Europa. In questo clima non vorranno certamente innescare anche tenzioni sul mercato domestico (ci sono già significative prese di posizione di Spagna e Irlanda ma anche l’andamento dello spread testimonia questo momento di fiducia nella BCE).

Complessivamente una finanziaria che imbarazza un po’ il centro sinistra, vista l’attenzione per ceti deboli e mancanza di tagli alla sanità (che rende la battaglia della sinistra abbastanza sterile), e che denuncia l’appesantimento dei conti dello stato operato dagli anni sconsiderati dei governi targati 5Stelle. Ma anche una finanziaria che, come abbiamo già evidenziato negli scorsi articoli, non potrà fare molto per spingere verso l’alto il PIL e, con esso, il benessere collettivo.

Foto di Pixabay