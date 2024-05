Torna a Barga la Settimana della Solidarietà

Dal 12 al 17 maggio si terrà la XXXII Settimana della Solidarietà organizzata dal Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga.

L’iniziativa, nelle intenzioni del GVS, intende perseguire quelle finalità che sono alla base del proprio operato, svolto ormai da oltre trenta anni, nei confronti di persone con disabilità e delle loro famiglie: diffondere la cultura della solidarietà, condivisione, dono, gratuità attraverso autentiche testimonianze di carità e amore verso fratelli fragili con il costante impegno a favorire inclusione sociale, visibilità, cittadinanza attiva, giustizia, responsabilità, accoglienza; sensibilizzare oltre che alle problematiche della diversità anche a quelle attuali e pressanti che generano, fra i giovani, emarginazione, chiusure, intolleranze, stato di forte disagio, comportamenti scorretti.

Il Gruppo invita tutti a compiere opera di sensibilizzazione, divulgazione e soprattutto a partecipare alla Giornata del Volontariato, prevista domenica per 12 maggio. Il programma prevede nella mattinata, presso l’oratorio del Sacro Cuore, la sistemazione di alcuni stands per le Associazioni che vorranno promuovere la propria attività con eventuali prodotti e con pieghevoli e opuscoli. Seguirà alle ore 11,15 la Celebrazione Eucaristica.

Son previste anche altre iniziative della “Settimana”, che costituiscono ulteriori opportunità di condivisione. Tra queste, in evidenza la Celebrazione Eucaristica con gli anziani alla Villa di Riposo G. Pascoli di Barga (martedì 14 maggio ore 15,00).

Ancora: la Giornata dell’Amicizia – Venerdì 17 Maggio con ritrovo delle associazioni a partire dalle ore 9.00 sul Fosso di Barga, per partire alle ore 9.45 con la passeggiata dell’amicizia lungo l’itinerario – Via Marconi – Via G. Pascoli – Largo Roma – Via Roma. E’ prevista una breve sosta in Piazza Pascoli, l’arrivo sarà in Piazzale Matteotti dove i partecipanti potranno prender parte ai giochi organizzati dai volontari. Seguirà la premiazione con termine alle ore 13,00. Parteciperanno i giovani sbandieratori di Gallicano guidati da Giulio Baldacci.

Il presidente Francesco Feniello e tutte le persone del GVS rinnovano un caloroso invito alla partecipazione e aspettano numerosi quanti vorranno unirsi a questa importante manifestazione di solidarietà.

Per info: 0583 723 315 (da Lun. a Ven. orario laboratori 15.00/17.30) – [email protected]