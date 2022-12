Sport, Lucca sul podio in Italia e nel mondo: i campioni e le campionesse

Sono molti i giovani delle associazioni sportive lucchesi che ogni anno si distinguono in vari discipline individuali rappresentando la città di Lucca a livello nazionale.

I nomi dei campioni e delle campionesse lucchesi. È lucchese il nuovo campione italiano dei pesi leggeri e il suo nome è Marvin Demollari. Il 19 novembre la premiazione in Comune alla presenza del sindaco e dell’assessore Fabio Barsanti (sport).

Giovanissima, è volata ai mondiali Iska di arti marziali in Turchia con la nazionale Fight1. È Asia Fischi, la campionessa che ha vinto la medaglia d’argento ai mondiali di arti marziali in Turchia. La campionessa è stata selezionata anche per i prossimi campionati mondiali per la sigla Imtf che si svolgeranno a marzo 2023 in Thailandia.

Sempre dalla ProFight1&Fitness, Sara Lunardi che all’European IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2022 ha conquistato l’argento, nella specialità senza kimono.

Successi anche nella pugilistica. Ai campionati italiani categorie School Boy, School Girl, Youth uomini e Youth donne, quattro giovani della pugilistica lucchese hanno ottenuto tre medaglie: bronzo per Ernestina Luz Russo Toribio, bronzo per Achraf Lekhal, oro per Mira Rossetti Busa.

Quinto posto ai mondiali di pattinaggio InLine freestyle in Argentina per Alessandro Cosentino, del Lucca Roller club. Ad accompagnarlo l’allenatrice lucchese Ilaria Zanobini.



Arrivano quarti ai mondiali di danze caraibiche Ido 2022 a Varsavia, i ballerini Lorenzo Vivirito e Rita Lo Nardo della scuola di ballo: Robert Fashion Dance Toscana del maestro pluricampione Roberto Bianchi.



È di Seravezza la campionessa del mondo di karate. Si tratta di Elena Lorenzoni di Querceta che ha conquistato il titolo ai campionati mondiali di karate stile Goju Ryu nella specialità kata, categoria over 35.

Una lunga lista di giovani, destinata a diventare sempre più lunga, che oltre a rendere orgogliosa la città, ricorda l’importanza dello sport, dei momenti di aggregazione, della solidarietà e delle competizione rispettosa. Presto, ci auguariamo, altri traguardi.