Si vis pacem

Il capo di stato maggiore dell’esercito, gen. Masiello, ha dichiarato al Corriere di qualche giorno fa: “l’Italia deve diventare una nazione con una capacità di deterrenza reale e credibile”.

Un’affermazione che non lascia molto spazio a commenti benevoli: il sottotesto è che non lo è. Che non abbiamo una credibile capacità di difesa. E neppure reale. In altre parole, se qualcuno, qualche nazione o forza esterna, dovesse decidere di compiere delle azioni ostili nei nostri confronti, non avrebbe a temere poi troppo.

La naturale reazione che molti avranno sarà: “perché mai qualcuno dovrebbe pensare di attaccarci? Per ottenere che? E, naturalmente, chi mai dovrebbe farlo?”

Certo, i confini interni all’Europa non costituiscono più fonte di preoccupazione neppure ipotetica o lontana. È impensabile che siano le nazioni dell’Europa continentale ad essere un reale rischio le une per le altre. Se dovessimo difenderci solo da questo forse avrebbe ragione chi sostiene che un esercito sia una spesa inutile e pure dannosa.

Ma non c’è solo questo scenario né solo questo rischio. La suddetta intervista lo rimarca a più riprese, identificando, in un mondo globale, rischi globali e scenari di impegno strategico che non sono più solo regionali e di prossimità. Senza contare che il fronte sud, seppure riparato dal mare, è tutt’altro che in uno stato di tranquillità. E, per altri versi, proprio perché la frontiera sud è marina, è aperta ad una vasta varietà di possibili minacce.

Ma le minacce maggiori non sono quelle all’integrità territoriale, sebbene l’esperienza ucraina stia a dimostrare che neppure questo è uno scenario impossibile o remoto. Le minacce principali sono quelle che provengono dalla difesa di interessi strategici globali e da scenari di attacchi non convenzionali.

I primi sono quelli che riguardano la tutela del diritto internazionale. Che, in questo nostro mondo, deve essere ancora tutelato, anche con la forza quando la diplomazia fallisce. Come evidenzia quanto succede al largo delle coste del Corno d’Africa e di fronte alla Yemen. Ma anche come quello che potrebbe accadere (con un condizionale sempre meno ipotetico) attorno a Taiwan e, in generale, nel quadrante del Mar Cinese – Oceania.

I secondi scenari sono quelli del mondo virtuale. Un mondo che pare innocuo in termini di sicurezza nazionale ma che in realtà è quello che maggiormente è terra di conquista e di scontro, vero far west dei nostri giorni, in cui potenze nazionali spregiudicate si muovono con un potenziale di impatto molto rilevante. Non solo e non tanto nelle azioni da film di fantascienza che vedono dighe crollare e aerei cadere, quanto nelle azioni di disinformazione, orientamento dell’opinione pubblica e guerra psicologica che riesce a creare evidenti problemi di stabilità alle nostre democrazie.

Oggi non possiamo dire che l’Italia ha un apparato di difesa all’altezza delle sue necessità. E infatti nessuno lo dice. Ma non possiamo neppure dire che una tale difesa non sia necessaria.

Pensare di vivere in una riedizione del paradiso terrestre, naïf e puro, è un errore che non possiamo fare. Il nostro mondo non è puro ed è popolato da soggetti che non sono decisamente naïf ma che piuttosto ragionano in termi di rapporti di forza.

Questo non vuol dire che anche noi dobbiamo ragionare, sic et simpliciter, in questi termini. Ma essere civili non vuol dire neppure farsi deboli e mettersi nelle mani degli altri. Vuol piuttosto dire essere realisti ma rifiutare di applicare la nostra forza per fare soprusi. Vuol dire piuttosto metterla a servizio di una idea di umanità giusta ed equa. Se si vuole raggiungere un simile traguardo bisogna mostrare, anche e soprattutto a chi ha una considerevole forza, che con quella non otterrà i suoi obiettivi. Che non potrà applicarla impunemente contro l’avversario di turno. Che c’è ancora chi sa mettere la propria forza a servizio di un progetto comune e di una idea di equità che non possiamo abbandonare.

I latini dicevano: “si vis pacem, para bellum” (se davvero cerchi la pace, fatti trovare pronto per una guerra). Questo aforisma non è un inno alla violenza; e neppure una triste e pessimistica rappresentazione dell’umanità. È la concreta osservazione che nulla cancellerà violenza e male dal nostro mondo e che quindi, se qualcuno davvero vuole limitarne lo spazio di azione, deve attivare le sue risorse per porre dei limiti al violento e al prepotente.

Foto di Art Guzman