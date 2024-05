L’acciugata 2023.

Il 1 ottobre 2023, una “congrega” di amici, presso la elegante cornice del Real Collegio ha dato vita alla Acciugata 2023. Una cena di beneficenza, il cui ricavato era destinato ad aiutare la categoria dei “non-vedenti”.

La cena, come si intuisce facilmente, era a base di acciughe!

La salata ma gustosa idea era venuta in mente al Presidente della Associazione no-profit “Amphora”, il signor Marco Cinachi, che affiancato da una “band” di amici, ha voluto fortemente questa iniziativa.

Il menù iniziava con un antipasto di acciughe marinate su pane nero, buonissimo, che ha avuto un grande successo; seguiva un entrèe di “lasagne all’acciuga” della “Dal Monte Ristorazione”; questo piatto particolare (sembra che anche Cannavacciuolo sia fortemente interessato…!) era stato oggetto di precedenti e numerose interpretazioni e valutazione gastronomiche (assaggi!), con discettazioni sul grado di sapidità, placato con generose bevute…

Quindi seguiva un gustosissimo piatto di acciughe fritte, accompagnate da una coppa di “gelato all’acciuga” (brevetto La Cremeria Opera!) su un letto di misticanza!

Per placare la sete, gli ottimi vini offerti dalla “Badiola” di Marlia e dalla Fattoria “Wandanna” di Montecarlo; l’acqua era stata offerta da Fonte Ilaria.

Il dolce era stato regalato dalla “Regina” di San Vito. Un grazie sincero al Consigliere Comunale Stefano Pierini, che ha preparato 1000 porzioni di croccante gustosissimo! Il caffè Bonito era il toccasana per chiudere in bellezza.

Uno staff di gentili signore e amici a sfacchinare, …erano dietro le quinte, per preprare, servire, friggere quintalate di acciughe, servite belle fresche.

Il contributo “friggitorio” è stato determinante!

Così come le tre importanti associazioni di pubblica assistenza, la Misericordia, la Croce Rossa e la Croce Verde di Lucca che ci hanno fornito tutti i tavoli e le sedie per allestire 550 posti seduti! Inoltre erano stati predisposte tre punti di soccorso… (non si sa mai), che sono rimasti fortunosamente inoperose.

Per servire ai tavoli, sotto la direzione operativa di alcuni membri dell’associazione, i ragazzi di Arti Marziali della C.A.M. Lucca e della Basketball Lucca.

Con la loro gioiosa simpatia hanno servito ai tavoli senza perdere un colpo, sparecchiando e servendo con una professionalità straordinaria! Non han fatto cadere neanche un piatto in terra!

Le signore in cucina hanno preparato, cucinato e servito oltre ai 550 invitati, anche per le 120 persone di staff.

Determinante per la bellezza della serata il prezioso contributo di immagine offerto dall’“Atelier RICCI”, guidato da Patrizia, che ha organizzato una bellissima sfilata di abiti, indossati da belle ragazze, acconciate da Michel Art of Hair, impreziosite dai gioielli dell’amico “Vittorio Pedonesi” e ingentilite dagli splendidi bouquet dell’“Angolo Floreale” di Susanna Maria.

La sfilata in mezzo ai tavoli, con ben quattro uscite, è stata un successone. L’ultima con gli abiti da sposa è stata davvero bellissima. Per l’occasione il Bandoni Marmi ha donato statua a Piero Ricci per la sua attività nel campo della moda italiana.

L’impiantistica era stata curata da Martinelli Impianti e la Martinelli Luce ci ha dato delle bellissime lampade colorate per ingentilire la serata.

Durante la serata hanno cantato le arie di Puccini la soprano Silvana Froli assieme Mary Filizzola; e ancora hanno cantato Sara Cinacchi e Marco Buompane; chiudeva la serata il gruppo dei Six@und, con una musica anni 80/90 apprezzatissima dai commensali e i D.J. Saverio e Riccardo hanno intrattenuto dopo cena gli invitati, che hanno ballato fino a tardi sul palco realizzato da Consulpoint.

Il Dott. Fausto Trivella primario della Oculistica di Lucca, assieme al Dott. Torre hanno presenziato e cenato con noi, mentre effettuavano delle visite sul Camper per la prevenzione posizionato all’interno del Real Collegio, messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale e gestito dagli amici

Una particolare citazione per i sostenitori “esterni” che con la loro vicinanza hanno assicurato una aderenza totale alla gestione logistica della serata, tra questi il gruppo “Orti di Via Elisa e Buca di Sant’Antonio”. Numerosi e generosi tanti altri sponsor che hanno aiutato la serata, come si vede nel cartellone!

Alla serata erano presenti il Sindaco dott. Mario Pardini e molti componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, che ringraziamo sentitamente per la loro partecipata presenza.

Tutti hanno contribuito con generosità, impegno e senso di partecipazione alla riuscita perfetta della serata; ci hanno messo il cuore! Il risultato è un assegno da 15.000 all’Unione Ciechi e Ipovedenti Toscana!

Grazie a tutti.