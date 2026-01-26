Settanta anni fa quel rigido inverno che venne cantato anche da Mia Martini a Sanremo

E zitta, e zitta poi

la nevicata del ’56

Roma era tutta candida

tutta pulita e lucida

tu mi dici di sì

e l’hai più vista così?

Che tempi quelli…

Sono alcuni versi della celebre canzone «La nevicata del ’56» di cui sono autori Carla Vistarini per il testo, Luigi Lopez e Fabio Massimo Cantini per la musica. Una canzone che risale al 1975, che rimase inedita fino al 1990 quando fu portata al festival di Sanremo da Mia Martini. La canzone fa riferimento alle eccezionali condizioni climatiche registrate in Italia nell’inverno del 1956. Come evidenziato dal compositore Luigi Lopez: «Carla Vistarini ha posto su quelle nostre semplici note, una vera e propria ‘poesia’, con versi di rara bellezza, un affresco di Roma, evocativo di un evento indimenticabile, che la canzone ha contribuito a fissare per sempre nell’immaginario e nei ricordi di tanti italiani: una nevicata che con i suoi incantevoli fiocchi, non sarà mai uguale a nessun’altra».

Ma fu veramente così? In effetti sì. Almeno per Lucca e la Lucchesia. Ma andiamo con ordine.

La stazione meteo di Lucca non compare negli annali idrologici prima del gennaio 1931. I volumi di oltre 200 pagine l’uno sono reperibili anche on line, selezionando l’anno e la sede di Pisa a questo indirizzo web.

La mancanza degli anni precedenti non consente di verificare quale fu la temperatura nel centro storico di Lucca nel rigidissimo inverno 1929, il più freddo in assoluto nel novecento, stando alle cronache italiane. Un freddo che mise in ginocchio per un paio di mesi tutta l’Italia.

Dopo quella del 1929 c’è stata un’altra ondata di gelo e di neve memorabile. Quella del febbraio 1956. Questa andò avanti per circa tre settimane. Di questa ondata abbiamo le temperature giorno per giorno a Lucca con le massime e le minime.

Fu proprio il febbraio 1956, esattamente 70 anni fa, il mese più freddo a Lucca seguendo gli annali idrologici editi dal Ministero dei lavori pubblici – Servizio idrografico, con la Sezione autonoma del Genio civile per il Dominio del Litorale Ligure-Toscano con sede a Pisa.

A Lucca nel febbraio 1956 la temperatura media fu di appena 1,3 gradi C. Da ricordare che nella classifica del febbraio più freddo a Lucca dopo il 1956 si trovano il 2005 con 4,5 gradi C di media, il 2003 con 4,6, il 2012 con 4,6 e il 1963 e il 1983 con 5,0 gradi C. Nel 2024 il mese di febbraio si chiuse con una media più alta: ben 11 gradi C praticamente otto volte e mezzo la media dell’anno 1956. La media di febbraio a Lucca, considerando gli 84 anni disponibili negli annali, è di 8,1 gradi C.

Nella classifica dei mesi più freddi nel centro storico di Lucca, dopo il febbraio 1956, compare il gennaio 1985, anch’esso caratterizzato da un’eccezionale ondata di gelo. La media di quel mese fu di 2,4 gradi C, con la temperatura più bassa in assoluto registrata nella città di Lucca: meno 13,4 gradi C il giorno 11 gennaio 1985.