Scusatemi per il mancato appuntamento: mi ha chiamato l’ambasciatore del Katonga

Proprio non ce l’ho fata a rispettare l’appuntamento settimanale. Ero già pronto davanti al computer quando ho ricevuto una telefonata. Inattesa. Ed anche sorprendente.

Era l’ambasciatore del Katonga che mi voleva parlare di vari problemi: internazionali, nazionali e locali.

La telefonata è andata avanti per quasi un quarto d’ora: eccone la registrazione.

Katonga: Mister Sereni, professor how are you? I am the ambassador of Katonga: Can we speak?

Sereni: Good morning mister ambassador: I am happy to hear you. What’s the problem?”

Katonga: I just finished to speak with Prime Minister Giorgia Meloni: she said me to ask you some questions. First question: mister Salvini, the fanfaron (termine di difficile traduzione) minister will come in Lucca for the Comics?

Second question: the citizens of Lucca do remember president Pertini? And mister Lido Fava will go to Anpi meeting for Pertini?

Third question: the paninis of Marsili, Saint Michael square, are always good?

Forth question: The wine Particolare of Buonamico is always good?

Fifth question: what the weather in Lucca for the next days? Is possible to buy an umbrella if is raining?

Sereni: Sorry but your questions are too difficult for me. Our Prime Minister Giorgia Meloni said you nothing about mister Gianbruno love story? And about Ukraine war? And about crisis of Gaza?

Katonga: Prime Minister said me that will send mister Giambruno to Gaza, with a camion of humanitarian helps (Scatole di lucido da scarpe, barili di dopobarba e pacchi di caramelle Valda). After will send Giambruno to Kiev to take to Ukrainian people one vagone di pastasciutta alla carbonara personally cooked by Prime Minister.

Sereni: Ora che siamo in confidenza parliamo in italiano. Nella carbonara ci mette il guanciale?

Katonga: Of course: e solo pecorino romano. Ha invitato anche me a gustarla ed ha prenotato un tavolo al ristorante di Palazzo Chigi.

Sereni: C’è un posto anche per me?

Katonga: Non lo so ma posso fornirle il numero di telefono di Palazzo Chigi. Dica che la manda Nando Mericoni e vedrà che l’accontentano. Lo chiamano il ristorante del Magna Magna: ma non sono riuscito a capire cosa voglia dire. Da noi in Katonga queste abitudini non sono ancora arrivate.

Good day mister Sereni.

Voi capite ben che non potevo essere scortese con l’ambasciatore del Katonga. Ne andava della sicurezza nazionale che è ben protetta dagli addetti di Palazzo Chigi: i loro nomi li trovate negli stands allestiti a Lucca per i Comics: In ordine alfabetico si comincia con Arabella e si arriva a Tontolino, passando per Crick e Crock, Alfio Donzelli, Tafuro Piantadosi, Aristippo Tayani e Gina Lollobrifida. Il comando dell’Intelligence (è un modo di dire?) è affidato al Generale Vannacci.

Che Dio ce la mandi buona!