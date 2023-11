Ludopatia: una dipendenza senza sostanza

La ludopatia, conosciuta anche come gioco d’azzardo patologico, non implica l’uso di sostanze chimiche ma i suoi effetti devastanti sulla vita delle persone coinvolte la collocano in modo inequivocabile nel quadro delle dipendenze. È una condizione caratterizzata da un impellente desiderio di giocare d’azzardo, la perdita del controllo sul gioco e il fallimento nel riuscire a smettere, nonostante le conseguenze negative. Mentre molte persone associano la dipendenza solo all’uso di sostanze come droghe o alcol, è importante riconoscere che la dipendenza senza sostanze è altrettanto reale e dannosa. La ludopatia segue uno schema simile ad altre dipendenze, con una fase di desiderio, una fase di consumo e una fase di ricerca di piacere. I giocatori d’azzardo patologici sperimentano una spinta irresistibile a giocare, spesso spendendo ingenti somme di denaro, e cercano costantemente di riuscire a ottenere quel piacere effimero che il gioco d’azzardo può offrire. Questa compulsione è così potente da distruggere relazioni, carriere e finanze personali. Può manifestarsi in una varietà di forme, tra cui scommesse sportive, slot machine, poker, lotterie e casinò.

L’Italia è una delle nazioni europee con una lunga tradizione di gioco d’azzardo. Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2021, il giro d’affari complessivo del settore del gioco d’azzardo in Italia è stato di oltre 100 miliardi di euro. In Toscana il gioco d’azzardo è particolarmente popolare, con numerose sale slot e punti di scommesse sparsi in tutta la regione. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiani, nel 2021 la Toscana ha registrato un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro nel settore.

“Il dato per la nostra provincia è impressionante e molto preoccupante: nel 2021 i lucchesi hanno giocato quasi 1.500 euro a testa” ha spiegato Enzo Alfarano, presidente del Circolo ACLI di Lucca “La radice delle idee” che, insieme ad ACLI Pisa, ha organizzato lo scorso 24 ottobre un appuntamento dedicato ai giovani per diffondere la consapevolezza sul problema della dipendenza da gioco d’azzardo. QUIZ’ACLI, IL GIOCO GIUSTO! è un’iniziativa di ACLI che si inserisce nella più ampia progettualità di contrasto al gioco d’azzardo in Toscana: “grazie a questo sforzo, il 97% dei Circoli ACLI è oggi SLOT-FREE”, hanno spiegato gli operatori ACLI ai molti giovani intervenuti.

L’appuntamento organizzato al Caffè Dhea si è svolto con una breve presentazione seguita da una simpatica gara tra squadre, che si sono misurate in un quiz in cui si mescolavano domande di cultura generale e sul problema della ludopatia. L’invito è stato rivolto anche ai ragazzi impegnati nel loro anno di Servizio Civile, che hanno risposto numerosi. Al termine dell’evento, ACLI ha offerto un aperitivo a buffet a tutti.