Sanremo, specchio del paese?

Il Festival è finito. Lunga vita al Festival.

Come ogni anno, la fine del Festival (scritto rigorosamente con la “F” maiuscola) è il momento in cui, non potendo più sentire canzoni, si raccontano polemiche tanto per allungarne un po’ la magia. Quest’anno poi le motivazioni si sprecano. Quindi, per non essere snob, eccoci qua anche noi.

Cominciamo.

Diciamolo pure: non è che le canzoni quest’anno fossero memorabili. Poi ciascuno ha la sua personale preferenza, ed è giusto così, ma insomma…

Le canzoni però sono lo specchio di come un popolo vede sé stesso. Del suo stato d’animo e della sua autocoscienza. Se questo è vero, la nostra immagine di noi è assai poco lusinghiera. Le canzoni di Sanremo sono, per lo più, improntate al pessimismo, al pensare a sé, alla delusione. Pochi gli sprazzi di ottimismo (Alfa, Renga e Nek, Maninni, Il Volo, The Kolors… altro?) per il resto un buio pessimismo che va dall’autodistruzione ad una visione edonistica e rassegnata fino alla disperazione. Uno specchio che racconta un paese che non si apprezza e non ha fiducia nel futuro.

Se questo è il contenuto delle canzoni, lo spettacolo in sé non ha offerto motivi di maggiore speranza.

L’Italia si è trovata rappresentata da un insieme di cantanti che non sono stati visti, a torto o a ragione, come rappresentanti del paese. Molti di loro presentano orgogliosamente la loro origine territoriale come una nazionalità separata. Sia che sia del sud che del nord. Un confronto di territori che mostra una certa diffidenza e anche forme di antagonismo territoriale che non sono desiderabili. Un conto sono le radici dei territori da cui ciascuno proviene, un altro è il presentarsi come estranei e provenienti da una enclave.

Poi c’è stato anche spazio per forme di razzismo più evidenti. Mi riferisco al fastidio che molti hanno provato nel sentire Ghali che cantava “L’italiano”, in verità accompagnato da un’altra parte di Italia che ne ha fatto il peana forse anche un po’ ideologico e superiore alla qualità della performance canora.

Quindi è arrivata la serata della finale, con la votazione che ha visto il superfavorito Geolier battuto sul filo di lana dall’altra favorita dai pronostici Angelina Mango. E le polemiche si sono sprecate.

La Rai non ha dato dati precisi su come il voto si è composto. Non lo ha fatto riguardo ai risultati della sala stampa e alla radio. Ma non lo ha fatto neppure riguardo alla composizione di quel televoto che aveva incoronato Geolier con uno strabordante 60%. Non ci ha detto se le telefonate avevano una qualche distribuzione geografica e non poteva oggettivamente dirci se avevano una qualche distribuzione di età. Molto si è detto della presunta mancanza di trasparenza del sistema adottato per decidere il voto: in particolare del fatto che potesse “ribaltare il voto popolare”.

Le accuse di “furto” si sono sprecate. I sospetti che le “lobby della musica” avessero ribaltato le preferenze del pubblico hanno assunto il valore delle virtuali certezze.

In questo ci si è messa anche l’IPSOS che ha fatto sapere che aveva fatto una giuria demoscopica per valutare le canzoni. Cioè una giuria che avrebbe dovuto rappresentare le preferenze degli italiani sulla base di un campione di persone simile alla nostra popolazione. E così ci ha detto che la classifica era tutta sbagliata. Che, per la loro giuria, Geolier sarebbe addirittura precipitato alla 20° posizione. La Mango sarebbe 3° e a vincere sarebbe stata la Bertè.

Mark Twain diceva: ci sono tre tipi di bugie: le piccole le grandi e le statistiche. Quindi le affermazioni di IPSOS sarà bene prenderle con la dovuta cautela. Ciò nondimeno qualche legittimo dubbio sulla reale presa che questo genere musicale abbia nel nostro gusto popolare è legittimo. E, per conseguenza, anche su quanto il Festival rappresenti il sentire comune del nostro paese.

Detto questo, il Festival ci ha quindi mostrato una Italia interculturale, definita da aree molto distanti una dall’altra, decisamente involuta, pessimista sul suo futuro e rassegnata.

Ma davvero è questa l’Italia? Davvero l’Italia che viviamo è quella delle culture, parola strettamente declinata al plurale a evidenziare le inconciliabili distanze che non consentono la comunicazione e la sintesi? Davvero non crediamo che possa esistere un futuro di miglioramento per tutti? Che pensiamo che ci sia sempre un altro cattivo da combattere piuttosto che un concittadino assieme a cui affrontare il futuro?

Che non viviamo un bel momento come paese è evidente. Ma la sensazione che lascia questo Sanremo è che la situazione sia anche peggio di come appare.