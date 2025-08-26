Enter your search query...
REGIONI, ci apprestiamo a votare per alcuni rinnovi. Ma è il momento di interrogarsi: sono davvero utili?

Redazione Lo Schermo
Redazione Lo Schermo

-

I giornali in generale, compresi i quotidiani, dati alla mano ormai non meritano più di essere letti, figurarsi a Ferragosto. E invece a sorpresa mercoledì 13 agosto ci è capitato di vedere, occasionalmente, Il Fatto Quotidiano che, ammettiamolo, consente al direttore Travaglio di ricordarsi che si è formato con Montanelli. Bene, quel giorno vi si legge il titolo di un argomento che i giornaloni non trattano mai (e infatti ormai tutti si sono accorti che più o meno sostengono le stesse cose, insomma destra e sinistra – anche frutto dell’attuale legge elettorale – cercano di stare a galla a vicenda).

Eccolo, il titolo: “Le Regioni sono le rughe d’Italia, i sedicenti Governatori spendono soldi elargiti dallo Stato senza doversi procurare le risorse che erogano – così hanno assunto un ruolo centrale nella politica e nei partiti”. Ma come, viene da chiedersi, c’è ancora qualcuno che non è… vittima dell’omologazione di massa? C’è qualcuno che, finalmente, comincia a pensare ad un ridimensionamento del potere dei partiti e delle relative spese? C’è finalmente qualcuno che comincia ad interrogarsi: servono davvero le Regioni? Quali benefici hanno portato alla gente? Economici? NO. Di maggiore efficienza e funzionalità dei servizi? NO – e così via. Evidentemente il solito sistema clientelare impedisce di affrontare il problema…

Ricordate quando negli anni ’70 il Pci accusava Dc e altri di clientelismo? Ecco, ora ex Pci ed ex Dc sono insieme, bell’idea signor Veltroni!
Riportiamo alcuni brani dell’articolo del Fatto:

“Come è stato possibile che istituzioni senza una storia alle spalle e senza un radicamento popolare siano diventate nel giro di qualche decennio così decisive nella politica italiana? È questo uno dei casi clamorosi in cui la maggiore visibilità di una situazione non corrisponde minimamente alla sua utilità”.

Precisazione, la spesa pubblica italiana è così suddivisa: 57% stato centrale, 30% regioni, 8% comuni, 2% province e aree metropolitane, 3% altro.

“Nel giro di pochi decenni le Regioni da Cenerentole delle istituzioni si sono trasformate in luoghi di grande potere e risorse. La tradizione municipalista è stata letteralmente stravolta: Regioni ricche, Comuni poveri. La cosa assurda è che la spesa regionale è quasi interamente trasferita dallo Stato, diversamente dai Comuni che debbono concorrere con le tasse sui servizi alla tenuta dei loro bilanci. I presidenti di Regione spendono senza doversi procurare le risorse che generosamente erogano. Attraverso questa assurda condizione di privilegio i Governatori hanno assunto un ruolo centrale nella politica italiana e all’interno dei partiti”.

Seguono dati che dimostrano il distacco fra politica a cittadini, a livello regionale, e soprattutto quanto la regionalizzazione della sanità ci abbia reso e ci rende diversi, da regione a regione, di fronte alla vita e alla morte! (n.b.: vi ricordate la gestione delle varie regioni al tempo del Covid?). E infine un’altra delle potenzialità tradite dalle Regioni: lo sviluppo complessivo dell’economia italiana.

“Anche in questo campo le Regioni hanno la loro responsabilità per la forte incidenza sul debito pubblico e per la loro scarsa capacità di migliorare i fattori di competitività del sistema. Sta di fatto che le Regioni non sono servite al progresso del sud, non sono state in grado di diminuire la distanza economica e nei servizi con le aree centro-settentrionali. Con la nascita delle regioni nel 1970 il divario è aumentato”.
“Nate con l’ambizione di riformare lo stato centrale e di promuovere una nuova classe dirigente, le regioni si sono trasformate in uno dei principali ostacoli al miglioramento delle funzioni pubbliche e stanno riproponendo una rifeudalizzazione della politica, ancora più accentuata nel sud. E mentre un tempo i politici regionali non vedevano l’ora di passare ad altri livelli, oggi è difficilissimo smuovere un presidente dal suo ruolo, anzi molti di essi vorrebbero restarci a vita. E anche se non hanno ottenuto il terzo mandato, provano con ogni mezzo a condizionare chi gli succederà”.

Insomma, una testata giornalistica che finalmente ragiona di argomenti concreti a livello istituzionale (ad esempio, perché non un’assemblea costituente, quindi non regalata ad un parlamento che dovrebbe rinnovare se stesso!), qualcosa di nuovo per individuare tagli veri – quanto ci costa questo, quali vantaggi ci porta, se i conti non tornano perché non si procede a sforbiciare? La massa dei consiglieri regionali con i loro stipendi da quanto tempo ce la portiamo sul groppone? Altro esempio, perché non proponiamo le Regioni come organi di consultazione e magari li unifichiamo con i senatori? Certo, sono idee buttate là ma non se ne può più; era meglio quando c’erano le Province. Ai tempi di Montanelli il Corriere forse ne avrebbe fatto una battaglia, Travaglio ora potrebbe dimostrare di essere il degno erede.

Lettore 51

Redazione Lo Schermo
Redazione Lo Schermohttp://www.loschermo.it

