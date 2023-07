PUCCINI SOTTO IL LOGGIATO PRETORIO

Dobbiamo ringraziare Fausto Borelli per la serata pucciniana di mercoledì 27 luglio: nell’accogliente bomboniera del palazzo Pretorio la soprano Silvana Froli, accompagnata al pianoforte da Anna Cognetta, ha deliziato il folto pubblico con le arie del repertorio pucciniano.

Al solo sentirle diffondere per piazza san Michele si è messa in movimento tanta gente che con generosi applausi ha salutato la performance del duo Froli-Cognetta.

L’iniziativa di regalare a Lucca una serata pucciniana l’ha presa Fausto Borella che così ha voluto concludere in bellezza il mese di presenza in piazza con la sua fiera del’olio e del vino.

Il pubblico si divideva a metà: turisti e lucchesi. Ma tutti erano concordi su un punto: finalmente Lucca si è ricordata di Puccini. I lucchesi poi aggiungevano: “che ci voleva al famoso Comitato del Centenario, ricco di soldi e povero di volontà, a promuovere serate del genere nella varie piazze di Lucca e creare così un circuito pucciniano a beneficio dei tanti, davvero tanti interessati alla musica di Puccini?”

Che ci voleva? Bella domanda, destinata a rimanere senza risposta. Del resto se in tutti questi mesi di vaniloqui e di sproloqui il Comitato non è riuscito neppure a produrre un’icona del Centenario da riprodurre in manifesti, stendardi e locandine, è impensabile che poi riesca a mettere insieme un programma di concerti per le piazze di Lucca.

Il 2023 doveva essere l’anno del prologo del Centenario, che ricorre nel 2024, e proprio per questo doveva essere utilizzato per “scaldare i motori” con manifestazioni e iniziative capaci di creare l’attesa dell’appuntamento.

Le migliaia di turisti che ogni giorno invadono Lucca dovevano trovare ad ogni piè sospinto sollecitazioni e stimoli per congiungere nel loro sentire collettivo Lucca e Puccini. Una congiunzione che li avrebbe convinti a programmare altre visite a Lucca, dove sapevano avrebbero trovato le cercate occasioni pucciniane: Per le quali merita fare sosta a Lucca.

Bastava vedere il soddisfatto entusiasmo con il quale è stata vissuta la serata pucciniana del 27 luglio. Un entusiasmo che ha resistito anche al rumoroso disturbo di quelle auto e furgoncini che spadroneggiano dal Fillungo in piazza Napoleone, ormai ridotte a vie di scorrimento veicolare.

Insomma grazie a Fausto Borella, maestro d’olio, di vino e gran signore di buona tradizione familiare. Ed ancora il più sicuro apprezzamento per Silvana Froli e Anna Cognetta che hanno reso omaggio all’altrimenti disertato Centenario Pucciniano. In attesa che il Comitato dei Soloni tutto sapienti e nullafacenti si decida a seguire il buon esempio dato da Fausto Borella speriamo di risentirle presto.