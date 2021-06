Proseguono con entusiasmo le attività di Fratelli d’Italia ad Altopascio

Mariella Bonacci presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia ad Altopascio, stappa la bottiglia “ buona “ nell’atteso incontro conviviale con gli iscritti del 25 di Giugno , primo di una lunga serie di appuntamenti già programmati sul territorio del Tau in vista delle imminenti amministrative di Ottobre.

Presenti all’incontro l’Onorevole Riccardo Zucconi, il Sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, la ex assessora al comune di Cascina Patrizia Favale oltre a una quarantina di militanti e simpatizzanti pronti a tesserarsi.

E’ la Presidente Mariella Bonacci a fare gli onori di casa e aprire la serata con una breve introduzione su quanto già messo in campo dal circolo territoriale sin dal primo giorno della sua ufficializzazione.

L’esigenza di costruire una squadra, innovativa e giovane, pronta a condannare preconcetti divisivi e personalismi, prende campo fra i presenti con l’avvallo dell’Onorevole Zucconi che sottolinea essere in perfetta sintonia con la linea suggerita del capo politico di Fratelli d’Italia l’Onorevole Giorgia Meloni.

Non è fatto segreto, che l’entusiasmo sorto ad Altopascio a seguito dell’apertura del circolo territoriale di Fratelli d’Italia abbia infiammato gli animi di molti. Il am tam mediatico impresso dall’incalzante ritmo imposto alla politica dalla Giorgia Meloni è giunto forte e chiaro fra i commercianti, attività produttive e i residenti nel comune anche delle contrade cittadine più periferiche.

La presidente Bonacci, conclude il suo breve intervento, sottolineando gli ottimi rapporti con i gruppi politici della coalizione e i loro portavoce, nonché la stesura di un programma per la rivalutazione del patrimonio storico culturale del comune di Altopascio, indispensabile attrattiva per gli operatori turistici e la ripresa economica piu’ in generale. A tal proposito non e’ passata inosservata l’assenza ingiustificata del commissario provinciale di FDI, Riccardo Giannoni, che ricordiamo essere membro del Consiglio Provinciale di Lucca e pertanto assoluto elemento di spicco ed utile interlocutore per tutti gli altopascesi.