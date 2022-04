Pedalare lentamente di notte fa bene al cuore: da tutti i punti di vista

Torna un’onda luminosa e “pacifica” di biciclette in movimento, in una notte di tarda primavera. Dopo due anni torna finalmente anche l’evento Ego Slow Roll, che ha sempre segnato l’inizio della bella stagione e soprattuto di quel Festival del Fitness che è Ego Fit Fiesta: manifestazione unica nel suo genere non solo in Italia, e che ha durata di 6 settimane con tanta creatività ed eventi di forte richiamo per tutto il territorio.

Finalmente, dopo due anni, in cui tutta la comunità – purtroppo forzatamente – ha acquisito maggiore consapevolezza sull’importanza di uno stile di vita attivo e quindi di una nuova cultura del sano esercizio fisico, che è anche piacevolezza, stare insieme, condivisione e perché no: divertimento.

Ego Slow Roll 2019

L’ Ego Slow Roll 2022 da il suo appuntamento venerdì 6 maggio ore 20.30 e invita a raduno chiunque abbia una bicicletta (regolarmente e anche specialmente illuminate!!!) per partecipare ad un appuntamento che valorizza Lucca e la sua bellezza. Cos’è? Un’ idea importata da oltre oceano, Detroit esattamente, dove la voglia di scoprire la città – in movimento e senza motivazioni lavorative o mete precise – ha ispirato questo tipo di incontri. Lo slow roll – come da suo significato – è una pedalata “lenta”, da godersi pienamente per le vie meravigliose di Lucca, in notturna. Circa quindici chilometri tra Mura e circonvallazione con le proprie biciclette, con una buona illuminazione, in assoluta sicurezza. Alcuni volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo per vigilare sul percorso.

Esiste anche un simpatico codice di comportamento, per mantenere sicurezza e dimostrare rispetto alla comunità: gruppo unito; * stai a destra; * comunica, * stai attento e sii consapevole; * condividi la strada; * roll slow; *non fare l’esibizionista; * non gettare rifiuti; * incoraggia positivamente; * non fare rumori molesti; * fai amicizie e divertiti; * illumina e illuminati; * con il caschetto è meglio; * pedala, goditela e…passaparola!

L’idea è semplice, ma la semplicità non è da dare per scontata. Pedalare in tranquillità, di notte, significa avere meno problemi di traffico e gustarsi la città da un altro punto di vista, insieme a persone amiche. Come si faceva da ragazzi e come non pensiamo troppo spesso di fare. Per una sera via dal divano… e tutti in bicicletta, grandi e piccini. Da non sottovalutare l’aspetto strettamente fitness – calorie perse senza pensarci troppo – e quello del benessere globale.

Ego Slow Roll 2019

L’evento è gratuito, e sono invitati tutti i cittadini, gli amici, gli appassionati ma anche i gruppi di amatori e non. Tutte le biciclette,i collezionisti di cicli storici, le Istituzioni, le scuole, per un evento che propone e sostiene la cultura del movimento: contro la sedentarietà, perché star bene fa bene, a tutti.

“Monitoriamo le proposte wellness di tutto il mondo. Cerchiamo di imparare di continuo e di offrire sempre momenti di aggregazione, sport e divertimento. Anche per questo siamo stati riconosciuti Top Premium Club anche quest’anno..” spiega Renato Malfatti, ideatore dell’iniziativa e titolare Ego. “Abbiamo preso spunto da Detroit dove da qualche organizzano le ‘’ride bike night’’, pedalate notturne non competitive, per invitare all’attività fisica in tutta piacevolezza e sforzi esagerati. Ego Slow Roll è l’occasione per sperimentare la stessa esperienza, che trasformeremo in appuntamento mensile.” Ricordiamolo: partecipazione gratuita. Il ritrovo per tutti sarà venerdì 6 maggio, in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab, alle ore 20.15. Per info e iscrizioni rivolgersi allo staff (Ricordiamo per chi non fosse in possesso di una bicicletta che è anche possibile noleggiarla per l’occasione)