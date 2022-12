Parte domani la nuova rubrica “Lucca In Consiglio” dedicata al consiglio comunale di Lucca

È con vero piacere che diamo alla luce una nuova rubrica settimanale dedicata ai consiglieri del Consiglio Comunale di Lucca. Uno spazio aperto alle discussioni dei singoli eletti, dei gruppi o dei loro rappresentanti di maggioranza e di opposizione per garantire alla città un pulpito da cui consentire loro di raccontare le idee politiche e i progetti che vorrebbero realizzare. Ma anche per offrire la possibilità a noi cittadini di commentare, grazie allo spazio commenti del nostro sito, quanto detto e proposto.

È un altro tassello della nostra missione di stimolare un dibattito culturale nella nostra città sui temi nazionali come su quelli più strettamente locali. Un dibattito franco, seppure pacato e senza eccessi, che possa contribuire alla crescita della consapevolezza di quanto ci circonda e che possa contribuire a formare opinioni condivise, a trovare soluzioni a problemi, a creare orientamenti alla cultura, a fornire motivazioni alle coscienze. Obiettivi che possiamo raggiungere aprendo questo nostro spazio a chiunque voglia contribuire condividendo con noi riflessioni, pensieri, proposte, idee.

Lo stiamo già facendo con Umberto Sereni, che con la sua rubrica #StateSereni sta stimolando una serie di dibattiti nella e per la città, lo facciamo con la rubrica settimanale Socialmente Utili, dedicata al mondo dell’associazionismo e del volontariato, lo facciamo con le vostre Lettere a Lo Schermo, in cui pubblichiamo quanto ci volete comunicare e, infine, cerchiamo di farlo anche con i nostri articoli che commentano le notizie e le informazioni che ogni giorno arrivano e che dobbiamo, ciascuno di noi, analizzare e comprendere per poter essere cittadini consapevoli.

Con Lucca in Consiglio avremo, bilanciata tra maggioranza e opposizione, la possibilità di sentire, dalle dirette voci dei nostri rappresentanti, quanto accade in Comune al di là dei tecnicismi di aula e della mera propaganda.

L’accordo, che abbiamo fatto con i rappresentanti delle due aree, di centrodestra e di centrosinistra, è che sarà uno spazio:

esclusivo, perché solo per i consiglieri, bilanciato, offrendo a maggioranza e opposizione gli stessi diritti di parola, libero al dibattito, con la possibilità di replica di ciascuna delle parti verso l’altra, non filtrato ma educato, con l’accordo a mantenere la discussione in un tono rispettoso della dignità dell’avversario pur nella giusta possibilità di marcare la propria identità e le differenze di opinione e vedute.

La prima tematica su cui ascolteremo le parti è stata scelta per cercare di dare un impulso positivo al rapporto tra le parti. Infatti, il primo argomento sarà il seguente: “Tre proposte della campagna elettorale che possiamo condividere”. Ci aspettiamo, quindi, che ciascuna parte, attingendo alle promesse fatte pubblicamente, proponga concretamente dei punti comuni che ritiene che possano essere occasioni di dialogo e mediazione raggiungibile tra le parti. E a questo primo intervento ne seguirà un secondo in cui ciascuna parte potrà replicare alle proposte dell’altra. Vedremo se le nostre buone intenzioni saranno foriere di qualche soluzione condivisa.