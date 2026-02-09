Parliamo del “Piano integrato di salute” per andare oltre le critiche alle carenze della sanità e dei servizi socio-sanitari

Questa notizia potrebbe appartenere a quelle apparentemente meno importanti. Sabato prossimo, 14 febbraio 2026, fra le ore 9 e le 12,30, è convocato un incontro presso il Centro Civico Pontetetto, in via del Giardino 286h. Argomento il “Piano integrato di salute”. Si parlerà dunque di progettazione e programmazione condivisa dei bisogni territoriali per le politiche sanitarie e sociali e per migliorare salute e qualità della vita. In particolare del contributo del terzo settore e delle organizzazioni sociali alla programmazione di Zona. Apparentemente un incontro fra addetti ai lavori, ovvero tra coloro che fanno parte del Comitato di partecipazione della Zona distretto Piana di Lucca e/o dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. È doveroso ricordare che del Comitato di Partecipazione Zona Piana di Lucca fanno parte: coordinatrice: Cecilia Carmassi, vice coordinatrice: Fabrizia Vornoli. Ci sono 13 Associazioni con un rappresentante titolare e uno supplente che sono: 1) Associazione Italiana Sclerosi Multipla: Claudio Landi e Serena Giovanelli; 2) Associazione Diabete Tipo 1 Lucca: Mariantonietta Del Bianco e Adriana Montevero; 3) Cittadinanzattiva Toscana Aps: Rossana Giusfredi e Ornella Rossi; 4) Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Metodo Hudolin) Lucca Claudia Sforzi e Katia Sandoval; 5) Associazione Toscana Malati Reumatici Sezione Pisa Odv Paola Grossi e Anna De Marco; 6) Auser Lucca Solidale Odv Associazione per l’invecchiamento attivo Ets Raffaele Mei e Manuela Bertocchi; 7) Federconsumatori Franca Cecchini e Fabio Coppolella; 8) La Città delle Donne Odv Cecilia Carmassi ed Emanuela Bianchi; 9) Lega Consumatori Fabrizia Vornoli e Giuliano Leone; 10) Parkinson Lucca Ets Sara Ceragioli e Angela Di Luca, 11) Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Lucca Silvia Chelazzi e Paola Olivieri; 12) Anffass Lucca Sandro Mei; 13) Avo Lucca Maria Gabriella Martini e Giovanna Baccelli.

Nell’invito è evidenziato il ruolo della Conferenza dei Sindaci Integrata ASL Piana di Lucca. Da ricordare che in questa occasione l’invito è stato diffuso attraverso il Cesvot su richiesta della coordinatrice del Comitato di partecipazione Cecilia Carmassi.

«L’auspicio è di avere una partecipazione ampia da parte delle associazioni e delle organizzazioni sociali – ha spiegato Cecilia Carmassi – comprese quelle realtà che non possono far parte del Comitato di partecipazione». Il regolamento del Comitato di Partecipazione evidenzia che l’attività «si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie dell’azienda o con essa convenzionate e accreditate». Per questo non ci sono le associazioni convenzionate e/o accreditate anche se le stesse potrebbero offrire un riscontro puntuale su quanto avviene sul fronte della governance della sanità e dei servizi socio-sanitari.

Il Comitato di partecipazione è infatti chiamato ad assicurare le funzioni di consultazione e proposta nei confronti delle attività dell’Azienda USL volte a garantire i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, attuati attraverso i percorsi assistenziali ed il funzionamento delle reti cliniche integrate, con particolare attenzione all’equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi; svolge un ruolo strategico nel vigilare sul rispetto del diritto all’informazione dei cittadini e sul miglioramento della sua qualità; in raccordo con la struttura organizzativa relazioni con il pubblico e la struttura organizzativa qualità, collabora con l’Azienda USL alla promozione di interventi volti al miglioramento dell’accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra Azienda e cittadini. L’attività del Comitato di partecipazione si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie dell’Azienda USL o con essa convenzionate e accreditate.

Tra le funzioni del Comitato di partecipazione merita ricordare che «svolge attività di monitoraggio del rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità. Promuove l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi orientati verso i cittadini-utenti, definiti a livello regionale, con particolare riferimento al repertorio regionale degli impegni per la Carta dei servizi sanitari (DGR 335/2014). Partecipa a indagini di soddisfazione e a progetti di livello regionale o nazionale per la messa a punto di strumenti di valutazione partecipata della qualità delle strutture sanitarie. Segnala l’eventuale mancata applicazione di normative e/o disposizioni e verifica il grado di coinvolgimento delle aziende nel miglioramento della qualità della comunicazione con il cittadino e nel potenziamento degli strumenti di partecipazione. In accordo con la Direzione aziendale, effettua visite presso i presidi aziendali, al fine di contribuire al loro miglioramento. Promuove inoltre attività di audit, secondo modalità concordate con la Direzione Aziendale nell’ambito di una specifica programmazione».

Ecco perché l’incontro di sabato 14 febbraio diventa importante. Anzi darne informazione, come stiamo facendo, dovrebbe rispondere a stimoli e bisogni tipici della vera comunicazione: l’utilità e la partecipazione. Tanto più che storicamente viene indicata come prioritaria una buona informazione in materia di salute. Il pregio di un incontro come quello programmato a Pontetetto è proprio quello della comunicazione diretta, dove diventa possibile scambiare informazioni tra soggetti tipicamente distanti: chi parla e chi ascolta. Ci sarà la possibilità di un rapporto interattivo: uno scambio di messaggi con possibilità di immediato feedback. Un’occasione di andare oltre le ricorrenti critiche sulle carenze della sanità e/o dei servizi socio-sanitari, provando a collaborare per un effettivo miglioramento e ampliamento degli stessi servizi.