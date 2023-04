NetTalk parliamo di Scientology

Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog! Oggi, continuando il nostro giro nelle religioni moderne, voglio parlare di un argomento molto interessante e controverso: Scientology. Cos’è Scientology? Si tratta di una religione, di una filosofia, di una setta? Quali sono i suoi riti e le sue credenze? E soprattutto, perché Tom Cruise ne è così entusiasta?

Scientology è stata fondata nel 1954 da L. Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza che ha scritto il libro Dianetics, in cui sosteneva di aver scoperto il segreto per guarire le malattie mentali e fisiche tramite l’auditing, una pratica che consiste nel ripercorrere le esperienze traumatiche del passato con l’aiuto di un apparecchio chiamato e-meter. Hubbard ha poi sviluppato la sua dottrina in Scientology, definendola come “lo studio e il modo di occuparsi dello spirito in relazione a sé stesso, agli universi e ad altre forme di vita”.

Scientology ha un credo che afferma che l’uomo è fondamentalmente buono, che lo spirito può essere salvato e che la sua sopravvivenza dipende da sé stesso e dai suoi simili. Scientology ha anche dei codici che regolano la condotta degli adepti, tra cui il Codice del Scientologist, il Codice dell’Auditor e il Codice dell’Etica. Scientology ha inoltre una serie di riti comuni alla maggior parte delle grandi religioni, come il battesimo, il matrimonio e le cerimonie funebri, che sono celebrati da un ministro ordinato.

Ma Scientology ha anche delle credenze molto particolari e misteriose, che vengono rivelate solo ai livelli più alti della gerarchia. Tra queste ci sono la teoria degli thetan, gli esseri spirituali immortali che abitano i corpi umani; la storia di Xenu, il tiranno galattico che 75 milioni di anni fa avrebbe portato sulla Terra milioni di thetan con delle astronavi simili a DC-8 e li avrebbe fatti esplodere con delle bombe atomiche; e il ponte verso la libertà totale, il percorso spirituale che porta alla liberazione dal condizionamento mentale e alla realizzazione del proprio potenziale.

Scientology è una religione molto controversa, che ha ricevuto molte critiche e accuse da parte di ex membri, giornalisti, governi e altre organizzazioni religiose. Tra le accuse ci sono quelle di abuso psicologico, fisico ed economico dei fedeli; di infiltrazione e spionaggio nei confronti dei suoi avversari; di evasione fiscale e frode; e di violazione dei diritti umani. Scientology si difende sostenendo di essere vittima di una campagna diffamatoria orchestrata dai suoi nemici, tra cui la psichiatria, i farmaci e i media.

Scientology è quindi una religione molto curiosa e complessa, che però suscita perplessità in chi la osserva da fuori. Se volete saperne di più, potete visitare il sito ufficiale www.scientology.it o recarvi in una delle sue chiese o missioni sparse per il mondo. Ma attenzione: potreste ritrovarvi a spendere migliaia di euro per raggiungere i livelli superiori della scala spirituale o a firmare un contratto miliardario per entrare nell’organizzazione elitaria chiamata Sea Org. E se vi capita di incontrare Tom Cruise per strada, non fatevi coinvolgere nella sua missione impossibile!

Eduardo