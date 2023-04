I danni della politica delle emozioni cercando di non dimenticare Cutro

Ecco, ci siamo.

Dopo l’intensa emozione causata dai corpi di Cutro, il mare (metaforico) del sostegno dell’opinione pubblica sta già cominciando a rifluire. Sta già cominciando a tornare indietro nella coscienza delle persone il bisogno di accoglienza.

Siamo fatti così. Siamo abituati a pensare a oggi. Non siamo abituati a pensare a lungo termine. Non ci piace; non ci interessa.

È la politica delle emozioni. È la politica che scalda l’animo. Quella che, in fondo, non è interessata davvero a quello che succederà domani, ma solo a guadagnare un rapido consenso elettorale.

Ed è una politica che ci piace. È una politica che votiamo.

I nostri politici, che sono molto più accorti di quello che non si creda, lo sanno e ci lavorano sopra. Lanciano messaggi semplici, diretti, efficaci. Poco importa se siano veri oppure no. Meno ancora se siano sostenibili o giusti. Ciò che conta è che scaldino cuori. E, possibilmente, che identifichino una specifica area politico-elettorale.

Non gli interessa particolarmente della coerenza dei messaggi; gli interessa molto di più del profitto elettorale.

Non gli interessa del futuro di questo paese; gli interessa della prossima elezione.

E c’è da chiedersi se tutto ciò interessa almeno a noi elettori.

Dicevo la risacca.

La risacca c’è adesso che il numero dei migranti che stanno arrivando è in crescita. C’è nel cambiamento immediato della percezione dell’opinione pubblica rispetto al problema dell’immigrazione. C’è nell’ingigantire quelli che sono i numeri percepiti. Nell’essere passati da «andiamo a prenderli con le nostre navi sull’altra riva del mare» alla rimozione di ora del problema della loro collocazione e, presto, nel rifiuto che tornerà.

Non che i numeri in assoluto siano piccoli, intendiamoci, ma non sono così grandi per le dimensioni del paese; non sono come vengono sentiti e come saranno sentiti sempre più rapidamente nei prossimi giorni.

Ora già si parla poco di corridoi umanitari (con numeri nell’ordine delle decine di persone: trascurabilissimi). Non fanno scalpore, non emozionano. Ed è a mala pena comparsa la notizia che il 27 marzo, a fronte di una richiesta 205’000 richieste di imprenditori italiani per lavoratori stranieri erano disponibili solo 82’700. Poco più di un terzo. E sono già numeri frutto di un aumento fatto da questo governo (+13’000 unità) visto che i precedenti avevano messo numeri ancora più bassi.

La distanza tra immagine e realtà appare così chiara eppure interessa assai poco: ci si emoziona per i morti sulle spiagge ma poi non si fa abbastanza per garantire una immigrazione ordinata neppure per quello che serve al paese.

Oggi dobbiamo cominciare a ripensare il sistema dell’accoglienza. Un sistema che è pericolosamente in bilico tra business (anche di parte del mondo associativo), improvvisazione e grande altruismo.

Ma se non pensiamo anche in termini utilitaristici non funzionerà.

Se l’immigrazione non diverrà anche un sistema orientato alla crescita del paese e resterà una faccenda di cuore, continuerà ad essere il disastro che è stato negli ultimi anni. Tra responsabilità morali che nessuno vuole assumersi per dei campi di prigionia sovvenzionati da noi, trattamenti inumani nei centri di accoglienza che sono delle baraccopoli che ruotano importanti volumi finanziari, disperati che si arrabattano lungo le nostre strade inventandosi piccoli (e illegali) commerci e popolazione insofferente per tutto questo.

La politica delle emozioni non può risolvere questi problemi. Ci vuole pragmatismo. Possibilmente distinguendolo dal semplice cinismo.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

Foto di Bill Motchan