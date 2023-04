NetTalk Oggi parliamo dei Mormoni

Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog! Oggi voglio parlavi di un argomento molto interessante e che incontriamo talvolta nei film americani: i mormoni. Chi sono? Cosa credono? Come vivono? E soprattutto, perché hanno tante mogli?

I mormoni sono i membri di una chiesa cristiana fondata nel 1830 da Joseph Smith, un giovane americano che disse di aver ricevuto delle rivelazioni da Dio e da angeli. Smith scrisse il Libro di Mormon, che secondo lui era la traduzione di antiche tavole d’oro che raccontavano la storia di un popolo eletto che visse in America prima dell’arrivo dei coloni europei. Il Libro di Mormon è considerato dai mormoni una sacra scrittura insieme alla Bibbia.

I mormoni credono in Dio, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, ma non accettano il credo niceno e la Trinità. Credono anche che Dio abbia un corpo fisico e che sia il padre celeste di tutti gli esseri umani, che sono suoi figli spirituali. Credono inoltre che dopo la morte ci sia un giudizio e una risurrezione, e che esistano tre gradi di gloria a cui si può accedere in base alla fede e alle opere: il regno celeste, il regno terrestre e il regno telestiale. I mormoni più devoti aspirano a raggiungere il regno celeste, dove potranno vivere in eterno con Dio e con la propria famiglia.

La famiglia è infatti al centro della vita dei mormoni, che si impegnano a seguire dei principi morali e a essere fedeli al proprio coniuge. I mormoni praticano il matrimonio eterno, che significa che il legame tra marito e moglie non si scioglie con la morte ma continua nell’aldilà. Per questo motivo, i mormoni si sposano in dei templi sacri, dove ricevono delle benedizioni speciali. I templi sono luoghi riservati ai soli membri della chiesa che hanno una raccomandazione, cioè una sorta di certificato di idoneità spirituale.

Ma veniamo alla domanda che tutti vi state facendo: i mormoni hanno più mogli? La risposta è no…e sì.

No, perché la chiesa mormone ha abolito ufficialmente la pratica del matrimonio plurimo nel 1890, sotto la pressione del governo americano che minacciava di confiscare le loro proprietà. Sì, perché ci sono ancora dei gruppi dissidenti che continuano a praticare la poligamia in segreto o in paesi dove è tollerata. Questi gruppi non sono riconosciuti dalla chiesa ufficiale e sono spesso coinvolti in scandali di abusi e violenze.

I mormoni monogami invece sono molto attivi nella società e nella politica, e si distinguono per il loro impegno sociale e umanitario. Tra i mormoni famosi ci sono Mitt Romney, candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 2012, Donny Osmond, cantante e attore, e Stephenie Meyer, autrice della saga di Twilight.

Spero che questo post vi sia piaciuto e vi abbia fatto conoscere meglio i mormoni. Se avete domande o curiosità, lasciate un commento qui sotto. E se volete saperne di più sui mormoni, potete visitare il loro sito ufficiale: www.mormon.org.

Arrivederci al prossimo post! 😊