Folla alla presentazione del progetto del parco fluviale, Bianucci:“Con l’area per la cultura e la musica, cresce la sicurezza intorno al Fiume”

Tanti giovani, artisti, operatori culturali, responsabili di associazioni e di scuole di danza e canto.

È stata davvero partecipata l’iniziativa organizzata dal capolista di Sinistra con Daniele Bianucci, delegato uscente alle politiche giovanili, alla Terrazza Petroni: dove, assieme al candidato sindaco Francesco Raspini, ha presentato il progetto di uno spazio all’aperto all’interno del parco fluviale, attivo in tutti i mesi primaverili ed estivi, per i giovani, la cultura, la musica, il teatro, la danza e il divertimento. Perché – questa è la convinzione che sta alla base dell’idea – il Serchio può diventare davvero sicuro solo se è sempre più fruibile e fruito.

“L’idea, che può già contare su un cospicuo finanziamento grazie ad un contributo intercettato dall’Amministrazione comunale, nasce dalla volontà di moltiplicare le possibilità di vivere la nostra città, e di dare ai giovani e alle tante realtà culturali e musicali un’occasione in più per esprimere liberamente la propria creatività, la propria arte, la propria voglia di divertirsi e di stare insieme – ha spiegato Daniele Bianucci – Abbiamo le risorse, abbiamo le proposte, abbiamo la voglia di rendere questa idea la più partecipata possibile, perché tutti devono potercisi riconoscere: giovani, artisti, promotori culturali, associazioni, cittadini, commercianti ed esercenti. Nella nostra idea, ci sarà un palco sempre disponibile, perfettamente integrato nell’area naturale, che dovrà essere valorizzata e vissuta ancora di più con musica, teatro, cultura, danza, concerti dal vivo; ci sarà un programma di intrattenimento condiviso direttamente con le scuole, gli artisti, le compagnie teatrali, le associazioni tutte e chiunque voglia prendere parte a questa idea”.

“Con questo progetto intendiamo tenere insieme due obiettivi – evidenzia Bianucci – Da una parte, valorizzare il parco fluviale: che vogliamo libero dalle auto e dalle moto, curato, sicuro dal punto di vista ambientale e sempre più frequentato e vivo. Il Serchio è una risorsa inestimabile e preziosa, già molto laboriosa: pensiamo solo all’attività importante portata avanti dalla fattoria urbana “Riva degli Albogatti” a Nave, punto di riferimento per tutto il Fiume; o il progetto che abbiamo realizzato per recuperare l’edificio della vecchia guardia in via della Scogliera. Insieme, è nostro desiderio costruire nuove opportunità per i giovani, la cultura, il teatro, la danza: perché si moltiplichino le occasioni di protagonismo. Questo è il momento per pensarla diversa, insieme, la nostra Città”.

Per ulteriori informazioni, si può contattare Daniele Bianucci alla mail [email protected] o al telefono 3348071351.