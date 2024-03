Lunedì 11 alle 17.30 il prof. Sereni terrà la conferenza “Il ‘Caselli’: un caffè nella storia di Lucca“

In occasione della mostra della Fondazione Ragghianti “«Qual occhio al mondo». Puccini fotografo”, lunedì 11 marzo alle ore 17:30 si terrà, nella Sala conferenze «Vincenzo da Massa Carrara» in via San Micheletto 3 a Lucca, la conferenza “Il ‘Caselli’: un caffè nella storia di Lucca”, tenuta dal professor Umberto Sereni.

Come noto, tra i luoghi frequentati da Giacomo Puccini nella città di Lucca spicca il famoso Caffè di Alfredo Caselli, che seppe radunare nel locale di via Fillungo un vero e proprio cenacolo nel quale, attorno alle figure dello stesso Puccini e di Giovanni Pascoli, gravitavano importanti artisti, letterati e musicisti.

Peraltro Alfredo Caselli ebbe un ruolo importante nell’avvicinare il compositore alla conoscenza e alla pratica della fotografia. Di questo e del clima culturale della Lucca a cavallo tra XIX e XX secolo parlerà il professor Sereni nella sua conferenza, aperta al pubblico a ingresso libero.