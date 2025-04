Libia nel XXI secolo: dalla dittatura alla frammentazione

Per gran parte del XX e XXI secolo, la Libia è stata al centro delle turbolenze geopolitiche del Mediterraneo e del Nord Africa. A partire dal regime di Mu’ammar Gheddafi fino al caos politico e militare seguito alla sua caduta, il Paese ha vissuto una delle transizioni più drammatiche della regione. Se il XXI secolo si era aperto con una Libia formalmente stabile sotto il pugno di ferro del colonnello Gheddafi, nel giro di pochi anni il Paese è diventato un mosaico di milizie, governi rivali e influenze straniere, con conseguenze devastanti per la popolazione.

A distanza di più di un decennio dalla rivolta del 2011, la Libia è ancora lontana da una vera stabilità politica e sociale. Il livello di sicurezza resta precario, i diritti civili sono continuamente minacciati e l’economia, pur ricca di risorse, non riesce a garantire condizioni di vita dignitose alla maggior parte dei cittadini. La storia recente del Paese è una lezione su come il vuoto di potere e le ingerenze esterne possano trasformare una dittatura in un conflitto permanente.

Gheddafi e il suo regime: stabilità al prezzo della libertà

Quando si parla della Libia del XXI secolo, è impossibile non partire dalla figura di Mu’ammar Gheddafi. Salito al potere con un colpo di Stato nel 1969, il colonnello ha governato il Paese con un sistema autocratico basato su una miscela di panarabismo, socialismo e dittatura tribale.

Per oltre quattro decenni, la Libia è stata una delle nazioni più chiuse e oppressive del Nord Africa. Il regime non tollerava alcuna forma di dissenso: il sistema politico era ufficialmente basato sulla cosiddetta “Jamahiriya”, un modello teoricamente ispirato alla democrazia diretta, ma nella pratica dominato da un controllo totale dello Stato su ogni aspetto della vita pubblica e privata. Gheddafi si presentava come un leader anti-occidentale, sostenitore del panafricanismo e promotore di un sistema unico al mondo.

Tuttavia, sebbene la repressione fosse feroce, la Libia di Gheddafi offriva un certo grado di benessere economico. Grazie alle immense riserve di petrolio, il Paese godeva di una ricchezza superiore a quella di molti altri stati della regione. L’istruzione e la sanità erano gratuite, il livello di povertà era relativamente basso e il governo garantiva sussidi e benefici sociali alla popolazione.

Ma dietro questa facciata si nascondeva un sistema profondamente ingiusto, basato sulla fedeltà al leader, su privilegi per le tribù fedeli e sulla persecuzione sistematica degli oppositori politici. I diritti civili erano inesistenti, la libertà di espressione era soffocata e la polizia segreta eliminava qualsiasi minaccia al regime.

La rivolta del 2011 e la fine di Gheddafi

Nel 2011, sulla scia delle rivoluzioni che avevano già travolto Tunisia ed Egitto, anche la Libia fu scossa da una rivolta popolare. Le prime manifestazioni scoppiarono a Bengasi, dove migliaia di persone scesero in piazza per protestare contro la corruzione e la mancanza di libertà.

La risposta del regime fu brutale: Gheddafi ordinò all’esercito di reprimere con la forza le proteste, usando armi pesanti e mercenari per sedare la rivolta. Ma la situazione sfuggì rapidamente di mano: nel giro di poche settimane, la Libia si trasformò in un campo di battaglia tra le forze fedeli al regime e un crescente movimento di opposizione armata.

L’intervento della NATO, autorizzato dall’ONU con la risoluzione 1973, fu il colpo di grazia per il governo di Gheddafi. Gli attacchi aerei delle forze occidentali colpirono le posizioni strategiche dell’esercito libico, permettendo ai ribelli di avanzare rapidamente verso Tripoli.

Il 20 ottobre 2011, Gheddafi fu catturato e ucciso a Sirte, la sua città natale. La sua morte segnò la fine di un’era, ma non portò la pace: anzi, il vuoto di potere creato dalla caduta del regime aprì la strada a un decennio di caos e conflitti.

Dopo Gheddafi: dal sogno democratico alla guerra civile

Dopo la caduta del regime, la Libia entrò in una fase di transizione incerta. Le prime elezioni democratiche del 2012 sembravano promettere un futuro migliore, ma presto il Paese sprofondò nel disordine.

La principale causa di instabilità fu l’assenza di un vero Stato centrale capace di controllare il territorio. Senza un esercito nazionale solido, il potere finì nelle mani delle milizie locali, molte delle quali si rifiutarono di deporre le armi. Il governo di Tripoli non riuscì a imporre la sua autorità, e nel 2014 il Paese si divise in due blocchi principali: da una parte il Governo di Accordo Nazionale (GNA) riconosciuto dall’ONU con sede a Tripoli, dall’altra l’Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal generale Khalifa Haftar, con base a Tobruk.

Questa divisione portò a una vera e propria guerra civile, con scontri tra le forze rivali per il controllo delle città strategiche e dei giacimenti petroliferi. La Libia divenne il terreno di scontro di potenze straniere: la Turchia e il Qatar appoggiarono il GNA, mentre l’Egitto, la Russia e gli Emirati Arabi Uniti sostennero Haftar.

Diritti civili, libertà religiosa e sicurezza: una crisi senza fine

La guerra civile ha avuto un impatto devastante sui diritti civili e sulla sicurezza. La Libia è diventata un luogo pericoloso per chiunque non fosse armato. I rapimenti, le esecuzioni sommarie e le violenze di ogni tipo sono diventati all’ordine del giorno.

La situazione delle minoranze religiose è peggiorata drammaticamente. Sotto Gheddafi, la popolazione cristiana – composta principalmente da immigrati subsahariani e copti egiziani – godeva di una relativa protezione. Dopo il 2011, i gruppi estremisti hanno preso di mira le comunità cristiane, con attacchi brutali e decapitazioni pubbliche da parte di organizzazioni jihadiste come l’ISIS.

Le donne, che durante il regime di Gheddafi avevano accesso all’istruzione e al lavoro, hanno visto i loro diritti erodersi con la crescente influenza dei gruppi islamisti radicali. Oggi, la condizione femminile in Libia è tra le peggiori del Nord Africa.

L’economia in declino: dal petrolio alla povertà

Nonostante le sue enormi riserve petrolifere, la Libia è oggi uno dei paesi più instabili economicamente del Mediterraneo. Durante il regime di Gheddafi, il petrolio garantiva alla popolazione un tenore di vita relativamente buono. Ma dopo il 2011, la produzione petrolifera è crollata a causa dei continui combattimenti e delle lotte tra milizie per il controllo dei pozzi.

L’inflazione è esplosa, il valore del dinaro libico è precipitato e milioni di libici si sono ritrovati senza lavoro. Le infrastrutture sono in rovina, l’energia elettrica è instabile e l’accesso ai servizi sanitari è diventato un lusso per pochi.

Conclusione: quale futuro per la Libia?

Oggi la Libia è ancora una nazione frammentata, senza una vera direzione politica. Il fragile cessate il fuoco del 2020 ha fermato le grandi battaglie, ma il rischio di nuovi scontri è sempre presente.

La popolazione libica, dopo anni di sofferenze, continua a sperare in un futuro migliore. Ma finché le divisioni interne e le interferenze straniere continueranno a dominare il panorama politico, il sogno di un’Egitto stabile e democratico rimarrà un’illusione.

Eduardo

Foto di David Peterson da Pixabay