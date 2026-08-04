L’estate 2026 punta al record assoluto del caldo. Già conquistati i primi tre primati: del mese, del bimestre e dei primi sette 7 mesi dell’anno

Il mese di luglio 2026, nel centro storico di Lucca, è stato il più caldo da quando le temperature vengono registrate negli annali idrologici, pubblicati dall’ex Ufficio idrografico e mareografico di Pisa, ovvero più recentemente dalla rete del Servizio idrologico regionale. La temperatura media di luglio 2026 è arrivata infatti a 27,5 gradi, scavalcando i 27,3 gradi del luglio 2015. La temperatura media di luglio, fino allo scorso anno, era di 24,9 gradi, dunque quest’anno siamo arrivati a 2,6 gradi sopra la media. Il primato del mese appena concluso ha spinto al vertice della classifica del caldo anche il bimestre giugno-luglio, portando al primo posto anche il periodo gennaio-luglio, ovvero i primi sette mesi dell’anno. Vediamo nel dettaglio come è andata.

Nel mese di luglio si sono contate 17 giornate con temperatura massima superiore ai 34 gradi mentre sono state sei le giornate con temperatura media di 29 o più gradi, precisamente nei giorni 13 (con media di 29 gradi), 15 (29,3), 16 (29), 18 (29), 20 (29) e 29 (29,2). Oltre alle temperature massime anche queste temperature medie quotidiane rappresentano un indice del disagio termico, non consentendo di riposare bene nelle ore serali e notturne. La temperatura massima più alta si è registrata il giorno 28 luglio con 36,7 gradi.

Guardando a tutti i mesi più caldi dell’anno a Lucca il luglio 2026 si è piazzato al secondo posto, ex aequo con l’agosto 2024, mentre il primo posto della classifica del mese più caldo resta dell’agosto 2003 con una media di ben 28,0 gradi. Da ricordare che appartiene all’agosto 2003, precisamente al giorno 5, anche la temperatura massima più alta registrata nel centro storico di Lucca: ben 40,2 gradi.

Il luglio 2003, a differenza dei mesi di maggio, giugno e agosto di quell’anno roventissimo, non conquistò il vertice della classifica del caldo, fermandosi al dodicesimo posto, con una media di “appena” 26,0 gradi, ovvero un grado e mezzo in meno rispetto al mese appena concluso.

Primo posto nella classifica storica anche per il bimestre giugno-luglio che quest’anno ha raggiunto una media di ben 26,3 gradi scavalcando i 26,1 gradi del 2022 e i 25,65 gradi del 2003. La temperatura media del bimestre giugno-luglio fino allo scorso anno era di 23,6 gradi, dunque 2,7 gradi in meno di quanto registrato quest’anno. Ad oggi il mese di giugno scorso mantiene la temperatura più alta dall’inizio dell’anno: 38,1 gradi registrata il giorno 27, e il più alto numero di giorni caldi, ben sette, con temperatura media di oltre 29 gradi. In particolare, il giorno 27 giugno ha avuto una media di 30,4 gradi, il 23 e il 26 giugno di 29,7 gradi, il 24 giugno una media di 29,5 gradi, il 25 giugno una media di 29,2 gradi, il 22 e il 28 giugno una temperatura media di 29,1 gradi.

Passando ad analizzare le temperature medie dei primi sette mesi dell’anno, dunque da primo gennaio al 31 luglio, si scopre che questo 2026 si trova decisamente al primo posto con una media di 16,8 gradi a fronte della media storica che per il centro storico di Lucca era di 15 gradi, dunque inferiore di 1,8 gradi rispetto a questo anno 2026. Curiosamente nella classifica dei primi sette mesi più caldi al secondo posto troviamo il 2025 con una media di 16,4 gradi e al terzo posto il 2024 con una media di 16,3 gradi.

Una scalata che conferma la tendenza in rialzo. Tutti i periodi gennaio-luglio con temperatura media uguale o superiore ai 16 gradi appartengono all’ultimo ventennio: il 2007 con 16,1 gradi e il 2022 con 16,0 gradi. A titolo di curiosità ricordiamo infine che il periodo gennaio-luglio 2003 si era fermato al sedicesimo posto della classifica, con una media di 15,4 gradi, ovvero 1,4 gradi in meno di quanto registrato in questo anno.

Guardando alla media degli ultimi 26 anni, dal 2000 al 2025 compreso, nel mese di agosto si contano a Lucca 8 giorni roventi, quelli con temperatura massima uguale o superiore a 34 gradi. Considerando che fino a venerdì 31 luglio avevano contato già 30 giorni roventi si potrebbe superare il primato dei giorni roventi registrato nell’estate 2003, quando ne se contarono ben 37.

Già ieri si è raggiunto il trentaduesimo giorno rovente di questa estate (13 i giorni in giugno, 17 in luglio, 2 in agosto) dunque ne mancano ancora cinque per agganciare il primato del 2003 ovvero altri sei giorni per conquistare il primo posto nella classifica. Ricordiamo che in agosto ci sono stati anche numeri più bassi, a cominciare dall’assenza di giorni roventi nel 2006 e nel 2014.

Ovviamente è prematuro fare previsioni su quale sarà la temperatura media di questo mese di agosto nel centro storico di Lucca. La media storica è di 25 gradi, ovvero un decimo di grado in più rispetto alla media del mese di luglio (24,9). Se fosse confermata la tendenza registrata negli ultimi due mesi, ovvero circa 2,6 – 2,9 gradi in più della media si potrebbe arrivare a una media di 27,7 gradi per il mese di agosto.

Considerando il trimestre giugno-agosto attualmente la classifica vede quale anno più caldo il 2003 con una media di 26,57 gradi. Per agganciare tale primato o per superarlo è necessario arrivare a fine agosto con una media di 27,2 gradi. che porterebbe la media trimestrale a 26,60 gradi.

Le previsioni stagionali, che si possono seguire sul sito del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA) indicano per il mese di agosto temperature superiori alla norma e numero di giorni piovosi in media. «Inizialmente sull’Italia continueranno ad affluire masse d’aria molto calda dal nord Africa – si legge sul sito del LaMMA – ma il flusso Atlantico dovrebbe favorire, oltre a ripetuti episodi di instabilità sull’arco alpino e a tratti anche sull’Appennino settentrionale, un temporaneo ridimensionamento del caldo a partire dal 9-10 agosto. Un vero e proprio cambio di circolazione potrebbe avvenire nell’ultima parte del mese. È atteso, pertanto, un agosto termicamente più caldo della media».