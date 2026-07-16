Quando si discute dell’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022, emerge spesso un argomento ricorrente: l’idea che l’Ucraina non avrebbe applicato gli Accordi di Minsk, e che questo avrebbe in qualche modo “provocato” o “giustificato” l’intervento militare russo. Per affrontare seriamente questa tesi, è necessario ricostruire in modo preciso che cosa fossero quegli accordi e quali obblighi imponessero alle parti.
1. Che cosa prevedevano gli Accordi di Minsk
Il documento “Gli Accordi di Minsk” — firmati nel 2014 e integrati nel 2015 — erano un pacchetto di misure volto a stabilizzare il Donbas dopo l’emersione dei gruppi armati separatisti sostenuti dalla Russia. Il documento prevedeva obblighi reciproci, non unilaterali.
Tra gli impegni principali a carico della Russia e delle forze separatiste sostenute da Mosca, figuravano:
- Cessazione delle ostilità rispetto del cessate il fuoco.
- Ritiro di tutte le forze armate straniere dal territorio ucraino.
- Smilitarizzazione dell’area del Donbas, con rimozione di armamenti pesanti.
- Ripristino del controllo ucraino sul confine la Federcon la Federazione Russa.
- Elezioni locali nelle zone occupate, da svolgersi nelle zone occupate, da svolgersi secondo la legislazione ucraina e sotto supervisione internazionale (OSCE).
Questi punti sono riportati nei testi ufficiali del “Pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi di Minsk” e nelle analisi dell’OSCE, che monitorava la situazione sul terreno.
2. Che cosa è avvenuta realmente
Secondo i rapporti dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali, molti degli obblighi a carico della Russia non sono stati rispettati:
- Le forze armate e i sistemi d’arma presenti nel Donbas non sono stati ritirati.
- La linea del fronte ha continuato a essere teatro di violazione del cessate il fuoco.
- Il controllo del confine non è mai tornato all’Ucraina.
- Le condizioni di sicurezza necessarie per elezioni libere e monitorate non sono mai state create.
In altre parole, il processo politico previsto da Minsk non ha potuto avanzare perché la fase preliminare di stabilizzazione militare non è mai stata completata.
3. L’invasione del 2022
Nonostante questa situazione, nel febbraio 2022 la Russia ha avviato un’operazione militare su larga scala contro l’Ucraina. È importante sottolineare che nessun organismo internazionale ha mai riconosciuto l’invasione come una conseguenza legittima del mancato rispetto degli Accordi di Minsk. Al contrario, la violazione della sovranità ucraina è stata condannata come atto di aggressione da Nazioni Unite, Unione Europea e numerosi Stati.
4. Perché se ne parla poco nel dibattito italiano?
La domanda è legittima: perché nel dibattito pubblico italiano si sente spesso parlare degli obblighi ucraini, e molto meno di quelli russi?
Le ragioni possono essere diverse:
- Semplificazione mediatica: gli accordi erano complessi e multilivello, difficili da sintetizzare.
- Narrazioni politiche polarizzate: alcuni attori hanno enfatizzato selettivamente solo una parte del quadro.
- Scarsa attenzione alle fonti internazionali: i rapporti OSCE, pur pubblici, raramente entrano nel dibattito mainstream.
Ma la ricostruzione tecnica dei fatti è chiara: Minsk non è fallito solo per responsabilità ucraina. È fallito perché le condizioni di sicurezza che la Russia avrebbe dovuto garantire non sono mai state realizzate.
5. Perché è importante ricordarlo
Raccontare correttamente gli Accordi di Minsk non significa schierarsi politicamente. Significa semplicemente riconoscere che la diplomazia internazionale si basa su impegni reciproci, e che la pace non può essere costruita ignorando metà della realtà.