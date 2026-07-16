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Quando si discute dell’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022, emerge spesso un argomento ricorrente: l’idea che l’Ucraina non avrebbe applicato gli Accordi di Minsk, e che questo avrebbe in qualche modo “provocato” o “giustificato” l’intervento militare russo. Per affrontare seriamente questa tesi, è necessario ricostruire in modo preciso che cosa fossero quegli accordi e quali obblighi imponessero alle parti.

1. Che cosa prevedevano gli Accordi di Minsk

Il documento “Gli Accordi di Minsk” — firmati nel 2014 e integrati nel 2015 — erano un pacchetto di misure volto a stabilizzare il Donbas dopo l’emersione dei gruppi armati separatisti sostenuti dalla Russia. Il documento prevedeva obblighi reciproci, non unilaterali.

Tra gli impegni principali a carico della Russia e delle forze separatiste sostenute da Mosca, figuravano:

Cessazione delle ostilità rispetto del cessate il fuoco.

rispetto del cessate il fuoco. Ritiro di tutte le forze armate straniere dal territorio ucraino.

dal territorio ucraino. Smilitarizzazione dell’area del Donbas , con rimozione di armamenti pesanti.

, con rimozione di armamenti pesanti. Ripristino del controllo ucraino sul confine la Federcon la Federazione Russa.

la Federcon la Federazione Russa. Elezioni locali nelle zone occupate, da svolgersi nelle zone occupate, da svolgersi secondo la legislazione ucraina e sotto supervisione internazionale (OSCE).

Questi punti sono riportati nei testi ufficiali del “Pacchetto di misure per l’attuazione degli accordi di Minsk” e nelle analisi dell’OSCE, che monitorava la situazione sul terreno.

2. Che cosa è avvenuta realmente

Secondo i rapporti dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali, molti degli obblighi a carico della Russia non sono stati rispettati:

Le forze armate e i sistemi d’arma presenti nel Donbas non sono stati ritirati .

. La linea del fronte ha continuato a essere teatro di violazione del cessate il fuoco.

Il controllo del confine non è mai tornato all’Ucraina.

Le condizioni di sicurezza necessarie per elezioni libere e monitorate non sono mai state create.

In altre parole, il processo politico previsto da Minsk non ha potuto avanzare perché la fase preliminare di stabilizzazione militare non è mai stata completata.

3. L’invasione del 2022

Nonostante questa situazione, nel febbraio 2022 la Russia ha avviato un’operazione militare su larga scala contro l’Ucraina. È importante sottolineare che nessun organismo internazionale ha mai riconosciuto l’invasione come una conseguenza legittima del mancato rispetto degli Accordi di Minsk. Al contrario, la violazione della sovranità ucraina è stata condannata come atto di aggressione da Nazioni Unite, Unione Europea e numerosi Stati.

4. Perché se ne parla poco nel dibattito italiano?

La domanda è legittima: perché nel dibattito pubblico italiano si sente spesso parlare degli obblighi ucraini, e molto meno di quelli russi?

Le ragioni possono essere diverse:

Semplificazione mediatica : gli accordi erano complessi e multilivello, difficili da sintetizzare.

: gli accordi erano complessi e multilivello, difficili da sintetizzare. Narrazioni politiche polarizzate : alcuni attori hanno enfatizzato selettivamente solo una parte del quadro.

: alcuni attori hanno enfatizzato selettivamente solo una parte del quadro. Scarsa attenzione alle fonti internazionali: i rapporti OSCE, pur pubblici, raramente entrano nel dibattito mainstream.

Ma la ricostruzione tecnica dei fatti è chiara: Minsk non è fallito solo per responsabilità ucraina. È fallito perché le condizioni di sicurezza che la Russia avrebbe dovuto garantire non sono mai state realizzate.

5. Perché è importante ricordarlo

Raccontare correttamente gli Accordi di Minsk non significa schierarsi politicamente. Significa semplicemente riconoscere che la diplomazia internazionale si basa su impegni reciproci, e che la pace non può essere costruita ignorando metà della realtà.