La legge della giungla

In questi giorni non si può non parlare dell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte delle milizie putiniane.

Scrivere e leggere della guerra è sempre faticoso: sono cose atroci, che fanno male allo spirito. Ma fingere che si possa cancellare tutto questo semplicemente non guardando, voltandosi dall’altra parte, è un veleno anche peggiore per l’anima. È codardia e viltà.

Il male nel mondo esiste e va affrontato. Riuscendo a distinguere tra chi fa il male e chi fa il bene, tra debole e forte, tra prevaricatore e prevaricato. È questa la base della convivenza sociale; senza questa c’è la giungla darwiniana: la legge del più forte. Chi può prende tutto; chi è debole o si piega o muore.

La natura funziona così. L’umanità no.

Qui non è in questione il fatto se la guerra sia logica. Non lo è mai: le probabilità che danneggi anche il più forte dei due contendenti sono maggiori di quelle che lo arricchisca. Né se la guerra sia una barbarie sanguinosa. Lo è e lo sarà sempre. Neppure se un mondo senza guerra sarebbe preferibile e debba essere attivamente ricercato. Lo è, è ovvio, e va ricercato.

Ma quello che dobbiamo chiederci è: davanti a qualcuno che comincia una guerra cosa è giusto fare? È giusto farsi coinvolgere in una guerra per difendere il diritto internazionale, che poi significa aiutare chi da solo non potrebbe farcela? E più in generale esiste il concetto di guerra giusta? Di violenza giusta?

Le ultime due domande sono collegate tra loro. Se non esiste violenza giusta allora neppure esiste una guerra giusta e, viceversa, se esiste una violenza giusta allora anche una guerra giusta deve poter esistere.

Se diamo la risposta che no, non esiste nessuna guerra giusta perché non esiste violenza giustificabile, allora è tutto il nostro sistema di diritto che va in pezzi. Allora la polizia non è titolata a arrestare o ferire o persino uccidere qualcuno che sta minacciando attivamente la vita di un altro. Allora non c’è diritto di uno stato di difendere i propri cittadini da violenze interne ed esterne. Allora c’è solo la legge che ciascuno fa da sé e per sé.

Eppure c’è una parte dell’opinione pubblica che la pensa diversamente. Che pensa una guerra sia sempre sbagliata. Che non ci possa essere giustificazioni per lo spargimento di sangue. Le motivazioni che li spingono possono essere molto diverse tra loro: idealismo (cattolicista o pacifista) ma anche banale egoismo.

La seconda è più insidiosa: si veste sempre di nobili ideali e di condivisibili premure. Ma si riconosce perché le persone in questione non sono poi disponibili a pagare con le proprie sofferenze le scelte non violente. Non sono disponibili, ad esempio, a rinunciare ad essere protetti dalla polizia se un ladro entra in casa loro o un violento li minaccia. Perché, dopo aver inneggiato alla non violenza, protestano anche contro la polizia se i furti aumentano o se avvengono fatti di sangue nel loro circondario.

Gli idealisti pacifisti sono in maggioranza i giovani: per loro (tutti loro, anche chi giovane lo è solo nello spirito) non posso che avere simpatia e affetto anche se non ne condivido il punto di vista.

A loro rispondo che la violenza «è giusta» se è temperata dal diritto che, a sua volta, è espressione del nostro patto di convivenza. E siccome il mondo è fatto di persone buone ma anche di persone cattive, ne consegue che anche la violenza è parte della nostra vita quotidiana, una parte che dobbiamo contenere, minimizzare ma che non potremmo mai debellare del tutto. Ma, soprattutto, che mai, mai, dobbiamo smettere di guardare in faccia e di affrontare con coraggio.

E affrontare la violenza, oggi e in Ucraina, vuol dire sostenere lo sforzo di chi vede morire le persone che gli sono accanto ma vuole difendere la propria casa e la propria famiglia. Che si batte per sopravvivere contro un esercito invasore che vuole cancellare la libertà che, pur tra qualche limite, esiste in quel paese. Libertà di scegliere il proprio governo, il proprio stile di vita, il proprio destino.

E per combattere servono armi. Ma dobbiamo essere onesti: non esiste la distinzione tra armi di difesa e armi di offesa. Le armi hanno una unica, chiara e drammatica finalità: uccidere. E un esercito usa le armi per uccidere, non per fare una passerella.

Se dobbiamo sostenere una guerra, non possiamo farlo inviando buone intenzioni. Se non mandiamo armi, allora avalliamo il diritto del più forte.

Se non volgiamo girarci dall’altra parte, dobbiamo sapere che quello che accade è drammatico ma, per ora, inevitabile.

Quando ci saranno veri spazi di dialogo dovremmo sforzarci di sostenerli. Quando ci saranno delle opzioni di pace che non siano solo la proclamazione del diritto del più forte, allora dovremo essere incisivi. Come persone, come nazione e come Europa.

Ma oggi non c’è nulla di tutto questo. Oggi c’è un invasore che non ne vuole sapere di essere ragionevole. Oggi c’è una mozione ONU approvata dalla larga maggioranza delle nazioni (141 favorevoli, 7 contrari con 32 astenuti, non contrari) che non vale quanto la carta straccia.

Oggi c’è uno scontro che non ci lascia altra possibilità che riaffermare ciò che è alla base del nostro vivere civile: non possiamo cedere alla legge della giungla.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi