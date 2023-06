La sinistra ha perso la sua anima. Ed è una pessima notizia.

In questi giorni abbiamo assistito ad una salva di polemiche, a favor di telecamera, da parte dell’opposizione contro il governo. Mettiamole in ordine: la furiosa polemica sulla corte dei conti; la polemica sull’autonomia differenziata; la polemica sulla riforma dello stato; la polemica sul gay pride e l’utero in affitto; la polemica sulle armi; la polemica sul dialogo con il presidente della Tunisia; la polemica per l’addio di Fazio e Annunziata alla RAI.

Probabilmente non sono neppure tutte a rendono bene l’idea.

Il problema è che tutte queste polemiche non rappresentano altrettanti punti veramente sentiti dell’opposizione. Per dire: oggi il voto finale è passato con 179 favorevoli, quindi sotto la maggioranza assoluta di 200. E ieri, nelle fervide discussioni d’aula, l’opposizione era presente solo con gruppuscoli di persone che si radunavano attorno all’oratore di turno perché nelle inquadrature della telecamera non apparisse il vuoto dell’aula (strategia che, ovviamente, non ha funzionato visto che i giornalisti presenti hanno poi diffuso le foto grandangolari che mostrano la realtà della scarsa partecipazione). Quindi, se era così importante, come non essere presenti anche per utilizzare un eventuale inciampo nelle presenze della maggioranza? Se davvero era in gioco la correttezza del sistema democratico, perché non combattere fino all’ultimo voto?

Naturalmente il perché è che non è il sistema democratico ad essere in gioco.

Tutti gli esempi che ho citato sopra sono altrettanti punti di polemiche pretestuose.

Alcune sono cose in passato il PD (se non tutta la sinistra) le ha sostenute e votate: sulla corte dei conti (dove rimarchevole è la presa di distanza di Violante, non proprio un fascista…); sulla forma dello stato (in cui il PD tradizionalmente era per il modello semipresidenziale francese, assai più forte dell’idea del sindaco di Italia di cui comunque ragionava Veltroni al tempo); sull’autonomia differenziata (legge fatta dal PD e che era stata richiesta anche dall’Emilia Romagna che, al tempo, aveva Schlein come vicepresidente che non aveva certo obiettato).

Altre sono cose che il PD (ma anche i 5 Stelle) aveva fatto a sua volta: parlare di scandalo per il dialogo con il presidente della Tunisia e aver firmato programmi estesi con il cinse Xi, il turco Erdogan o con i tanti leader autoritarissimi del Sudamerica.

Altre ancora sono evidenti cortocircuiti del pensiero di sinistra dove, non a caso, il partito si spezza: il sostegno a Kiev senza spendere soldi per le armi; il sostegno alle «libertà civili» che perde per strada i diritti delle donne scivolando sull’evidenza dello sfruttamento dei deboli (delle deboli) all’estero (ma se fosse in patria sarebbe meglio?).

La segreteria Schlein doveva parlare con parole di sinistra. Sta balbettando senza fare mai un discorso compiuto.

Doveva ridare un progetto. Sta portando in evidenza le contraddizioni di una opposizione solo tattica e senza traguardo.

Doveva essere plurale e inclusiva. Si sta rivelando chiusa e composta da cerchi magici come e più delle altre.

Doveva far sognare. E invece…

La sinistra non è inutile, tutt’altro.

Serve avere dubbi di coscienza, utopie pure irrealizzabili ma che indichino un traguardo almeno futuro. Il confronto tra un idealismo riformista e un conservatorismo prudente sarebbe il bisogno di questo paese.

Oggi abbiamo trovato un conservatorismo politico che non avevamo e che sta cambiando la geografia del centrodestra.

E, proprio ora, perdiamo lo spazio riformista.

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

Foto di Francesco Pierantoni