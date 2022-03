La festa della donna, Marina Malfatti e la Ego Women Run 2022

Ego Womern Run, foto d’archivio

Uno di quei momenti belli, in cui il pensiero fluisce libero e nascono le idee. Uno di quei momenti in cui le “donne si uniscono”, in cui le emozioni condivise, o la voglia di condividerle, danno corpo alle idee. Nasce così la Ego Women Run, cinque anni fa, da un’idea di Marina Malfatti e Chiara Talini. un evento che avesse una caratteristica importante: fosse esclusivo delle donne per le donne.

A Lucca ancora non esisteva un appuntamento solo al femminile, che si emancipasse anche dal nome che porta e diventasse un punto di incontro e un’occasione di unione per sensibilizzare sui temi della prevenzione alle malattie e alla cura di se stesse. Dove lo sport si connette al benessere e l’appuntamento di una domenica mattina porta a rigenerarsi nel verde primaverile del Parco Fluviale di Lucca, ecco la Ego Women Run, di cui

l’intero ricavato dell’evento va andrà all’Associazione Silvana Sciortino, per la prevenzione e la cura del cancro al seno, e all’Associazione A.C.C.A. Lucca Onlus, per la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari.

Oggi, nel giorno della Festa della Donna, parliamo con Marina Malfatti, giovane presente e futuro imprenditoriale della Ego Wellness Resort, donna, madre.

Che cos’è la Ego Women Run, quando nasce e perché?

Ego Women Run nasce 8 anni fa da un’idea di Chiara Talini, all’epoca collaboratrice e ancora amica cara di tutto il team Ego. Volevamo fare qualcosa per le donne, qualcosa che avesse un significato sull’importanza del movimento, che ci desse la possibilità di raccogliere fondi per la prevenzione, e che fosse davvero per tutte… e così dicemmo “una marcia tutta rosa”…

Nacque così la prima Ego Women Run, chi lo avrebbe mai detto che saremmo arrivate alla sesta edizione ( con 2 anni di stop “solo” a causa della pandemia).

Quali ricordi particolari ti legano a questo evento?

Moltissimi. Con Chiara, che sebbene non faccia più parte del team Ego ,ogni anno collabora per l’organizzazione dell’evento che sentiamo davvero “nostro”… Poi ho bellissimi ricordi, soprattutto grazie a tutti gli abbracci ricevuti alla fine di questa manifestazione. Ego Women Run non è solo una marcia, è un momento di riflessione, di sensibilizzazione, a volte anche di memoria per chi sta lottando contro la malattia… o non ce l’ha fatta contro il malefico male.

Un ricordo in particolare: il saluto che facemmo tutte insieme prima della partenza per salutare la nostra cara Amelia scomparsa proprio poco tempo prima della manifestazione. Lanciammo tutti i palloncini in aria per lei, e un lungo applauso.

Che significato assume quest’anno e in questo momento?

Non è un caso che sia il nostro primo evento post pandemia. A questo punto ci eravamo stoppati a marzo 2020 e da qui si riparte. Quest’anno Ego Women Run ha davvero un sapore speciale. E vediamo già nelle tante iscrizioni ( arrivate già oltre 250) la voglia di tutti di tornare a vivere belle emozioni insieme. Chiaro che i nostri cuori sono rivolti là dove oggi si sta morendo per una guerra inaccettabile… Domenica 20 marzo leveremo la nostra voce anche per chiedere la Pace 🌈🏳️‍🌈

Attraverso la tempesta Ego si è trasformata, credo che sia giusto esserne orgogliosi…

Mi trovo a risponde a questa tua intervista e ripenso che due anni fa era la vigilia della nostra chiusura. Mi si stringe il cuore. Sono stati due anni davvero duri per tutti noi e per il nostro settore in tutta Italia. Ci siamo trovati a ridisegnare il nostro lavoro, a rimodellarlo secondo le necessità, con l’obiettivo di esserci sempre per tutti, di dare sempre e comunque il massimo di ciò che potevamo, soprattutto e a maggior ragione per la salvaguardia della salute. Credo che questo sia stato davvero ciò che tutti i nostri clienti hanno apprezzato di più.

Si, ne siamo orgogliosi anche noi. Ma vogliamo presto tornare a riprenderci anche tutto il tempo perduto dietro a dirette/srraming, ecc.

Quali sogni nutri per l’imminente futuro?

Sogno di poter tornare ad abbracciare le persone senza paura…. Un gesto così semplice e spesso sottovalutato che mi manca immensamente. Colleghi, amici, clienti… Un abbraccio è così potente, una ricarica di amore ed energia che davvero mi manca.

Un invito alla partecipazione

Sarà una bellissima festa di ripartenza, un movimento rosa che scalderà il cuore, esserci è importante, è simbolico ed è pure divertente… Vi aspettiamo!