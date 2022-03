La Dogana raddoppia: un secondo locale prossimo all’apertura

Oggi è realtà…ma era nell’aria da tempo. Ne parlavano gli addetti ai lavori, ne parlavano i giornali, ma fino ad oggi nulla trapelava dalle mura di Piazza Gramsci, dove da 5 anni ha messo radici solide “La Dogana”. Oggi quelle che erano solo voci di corridoio trovano conferma tra le labbra dei fondatori, Fabio Riccardo e Mirko Gallicani, che presentano con orgoglio il progetto.



“La Dogana”, ancora una volta, sfida la pandemia e la supera sfornando idee continue e rilanciando con un nuovo locale a pochi km da Piazza Gramsci. “Siamo sulla Via Romana, in località Carbonata, sulla strada che collega Altopascio con la vicina provincia di Lucca, qui, dove una volta vi era “Il Gelso”, nascerà “La Dogana Burger “, il risultato di un esperimento durato due anni. Due anni passati a studiare le abitudini, le droghe, le carni e le combinazioni fino al test a “La Dogana di piazza gramsci” durante i pranzi. Due settimane sono bastate per rendere questo prodotto unico, con recensioni da 5 stelle”.



“La Dogana Burger sarà un locale completamente innovativo e ristrutturato, con tutti i comfort del caso. Si vocifera, addirittura, di ascensori interni per gli avventori: una struttura elegante, moderna, adatta a tutti, grandi e piccini, così come “La Dogana” ci ha abituati. Sarà un secondo locale con un concept diverso, ma sempre dedicato alle produzioni fatte in casa, con la stessa carica e la stessa armonia che caratterizza l’ormai famoso format della cittadina del Tau. I due locali distano poco più di due km uno dall’altro, questo ci permetterà di seguirli da vicino senza trascurare i dettagli che da sempre ci contraddistinguono”.

“Il menù – proseguono – sarà un’esplosione di gusto: ogni avventore potrà comporre il suo burger con tantissime varianti a sua disposizione. Tutto nascerà sotto gli occhi dei clienti, grazie alla cucina completamente a vista, da macellai e norcini esperti che se ne prenderanno cura”.

Insomma, che dire, “La Dogana” raddoppia, lanciando una delle sue ultime creazioni: i burger artigianali.

Le selezioni per il nuovo team sono già cominciate: si cercano 15 addetti fra chef, aiuti cuoco, camerieri, griglisti. L’apertura è prevista per primavera, ma il team è già al lavoro per rendere questo secondo punto vendita un’altra realtà da vivere ogni sera con momenti di gusto e di relax.

Per le candidature rivolgersi al 329957926.