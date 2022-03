Lucca capitale del food&beverage: a Villa Bottini arriva il GD Show

Per tre giorni, da domenica 20 a martedì 22 marzo, Lucca diventa capitale del food & beverage.

Nella splendida cornice di villa Bottini, nel cuore della città, si daranno appuntamento una sessantina di aziende tra le più prestigiose e centinaia di operatori in arrivo da tutta la Toscana e non solo.

GD Show si annuncia come un grande momento di incontro e confronto fra produttori, distributori e consumatori di vino, spirits, birra, caffè e food. Un evento di riferimento e aggiornamento per gli addetti ai lavori, arricchito da degustazioni, masterclass e talk-show, moderati dal giornalista Lodovico Poschi Meuron, a cui prenderanno parte personaggi di spicco del mondo del food & beverage e non solo.

Ogni giornata sarà dedicata ad un tema: da come mantenere vive le tradizioni in un mondo che cambia, preservare una sostenibilità ambientale nelle produzioni, per concludere con una panoramica su nuovi trend e tendenze che vanno affermandosi nel mondo della somministrazione di bevande e alimenti.

Il mix di attività di vario genere fanno di GD Show un evento unico in Toscana, per il numero di aziende presenti, la loro qualità e i contenuti proposti. I gestori di bar, ristoranti, enoteche e alberghi della regione avranno un’occasione imperdibile per entrare in contatto con fornitori di primo livello, con i quali scambiare idee e valutazioni su un mercato sempre in grande evoluzione.

“G&D Food & Beverage – dice Marco Gonzadi, ideatore dell’evento e amministratore dell’azienda – è ormai un punto di riferimento sul nostro territorio, grazie ad un team di professionisti competenti e capaci di orientare al meglio il cliente per ogni sua necessità. Per noi è essenziale conoscere a fondo il mercato e farci trovare sempre pronti all’evoluzione di gusti e tendenze del consumatore. Abbiamo quindi pensato – conclude Gonzadi – che mettere in contatto aziende e operatori del settore fosse una buona idea. Un’occasione di crescita, formazione e aggiornamento per tutti gli addetti ai lavori, che sta riscuotendo curiosità e interesse. Ci fa veramente piacere, inoltre, poterlo fare finalmente in presenza dopo due anni.”.

Nei saloni affrescati di villa Bottini, espositori provenienti da tutta Italia sono pronti ad accogliere gli operatori del settore con dimostrazioni live e assaggi dei loro prodotti: dalle birre artigianali agli spirits del momento, da cantine vinicole di eccellenza alle torrefazioni locali fino al mondo food service, che vedrà alternarsi chef e maestri pasticceri con dimostrazioni dal vivo e corsi sull’arte della cucina.

Nella veranda che si affaccia sul giardino della villa sarà allestito un vero e proprio bancone da bar dove alcuni professionisti di fama internazionale si alterneranno in dimostrazioni di Mixology, diventata una vera e propria arte del bere.

Durante la tre giorni spazio anche al lancio nazionale di un prodotto beverage innovativo in tema di sostenibilità.

Un appuntamento da non perdere, con un risvolto mediatico di raggio nazionale ed interesse approfondito per tutti gli operatori del settore.

20 – 21 – 22 marzo, Villa Bottini – Lucca.