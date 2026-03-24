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Il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. La provincia di Lucca è divisa a strisce. Dove ha vinto il NO e dove ha vinto il SÌ.

Paolo Mandoli
Paolo Mandoli

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Dopo una rovente campagna elettorale si è votato domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 per il Referendum Costituzionale. Non è questa la sede per commentare l’esito, che cambia da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione.

Ci limitiamo, in questo sintetico report, a evidenziare i numeri con due tabelle e un grafico.

Anzitutto i numeri dei votanti che sono arrivati a 191.914 in provincia di Lucca, escludendo le schede bianche e nulle.

La percentuale dei votanti, comune per comune e alle varie fasce orarie delle rilevazioni ministeriali, è riportata in questa prima tabella.

Una percentuale decisamente elevata superiore al 58,93 registrato a livello nazionale ma inferiore al 66,27 registrato a livello regionale. Meno dei lucchesi in Toscana hanno votato gli elettori di Massa Carrara (61,89 per cento), Grosseto (62,74 per cento) e Pistoia (63,54 per cento).

Circa il risultato il SI ha vinto in 20 dei 33 comuni della provincia di Lucca con 93.051 voti totali (48,49 per cento a livello provinciale). Il NO ha vinto nei comuni più grandi (Lucca, Viareggio, Capannori) con 98.863 voti totali (51,51 per centro). Ecco in dettaglio i risultati comune per comune in questa tabella.

Questo grafico, infine, consente di avere una visione sinottica della provincia di Lucca che appare divisa a strisce, alternando la prevalenza dei SI a quella dei NO.

Paolo Mandoli
Paolo Mandolihttp://www.mandoli.eu

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