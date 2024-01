Il PD si è perso: potrà ritrovarsi nei boschi di Gubbio?

Viene da chiedersi come il PD abbia inteso il suo ruolo di opposizione. La polemica politica degli ultimi tempi si è limitata alla mancata approvazione del MES, alla richiesta di dissociazione dai saluti fascisti di qualche centinaio di nostalgici, alla difesa della Ferragni, alla contestazione di una finanziaria che è oggettivamente spostata sul sostegno ai redditi bassi.

Proprio sulla finanziaria, unico tema degno di qualche attenzione tra quelli che la segretaria del PD ha scelto di usare, la polemica si è poi limitata ad una generica presa di distanza con la contraddittoria contestazione da una parte di una finanziaria che non stabilizza i tagli alle tasse ai redditi bassi, visto che lo fa in deficit, e dall’altra che si doveva spendere di più in altre, tante, aree (sanità, scuola…). Il tutto evitando con cura di dire se queste spese aggiuntive di cui il paese avrebbe avuto necessità, sarebbero state fatte con nuove tasse (e nel caso tassando chi e come) o con tagli (e nel caso tagliando cosa e quanto). Una delizia di cerchiobottismo.

Poi è arrivato il momento di dover votare per l’invio di armi all’Ucraina. E l’ulteriore tentativo di cerchiobottismo finisce per far girare la testa.

La pretesa equidistanza da tutti dà la plastica immagine dell’attuale afasia del partito che fu. Ammette di fatto la mancanza di una strategia, a parte la rincorsa populista all’idea naïve e nostalgica di sinistra hollywoodiana. Quella, per capirci, per cui essere di sinistra è essere a favore dei diritti civili (dall’aborto alla procreazione assistita, dai matrimoni gay, ai divorzi lampo e via unendo opposti e contrasti) e, soprattutto, essere geneticamente più buoni.

Della sinistra di governo non rimane più nulla. Non solo sull’Ucraina non sa più che posizione tenere ma pure su Israele, su Taiwan, sull’Iran e sul terrorismo resta incapace di esprimere un giudizio chiaro e fare scelte conseguenti. Ma il problema non è neppure solo la politica estera: il silenzio è assordante anche su Ilva e su ogni idea di sviluppo economico che lo stato dovrebbe sostenere. In quest’ultimo caso, probabilmente, anche perché è oggettivamente difficile criticare da sinistra una finanziaria che sposta quasi 20 miliardi di euro sui redditi medio-bassi. Ci ha provato Calenda che, giustamente, ha fatto notare che c’è ben poco per le imprese ma è un contenuto di difficile potabilità per il PD targato Schlein.

Poi c’è tutto il grande capitolo delle riforme dello stato. A partire dalla giustizia il PD non riesce a resistere al richiamo della foresta. Trovandosi così spaccato tra parlamentari proni alla linea populista e amministratori (soprattutto sindaci) che plaudono apertamente, e in plateale dissonanza con il partito, all’iniziativa del ministro di centrodestra Nordio. Per non parlare del cerchiobottismo sulla forma di governo, dove si cerca disperatamente di redimere 30 anni di instabilità e fatica di tutti i governi (compresi quelli di sinistra) con il balsamo della costituzione più bella del mondo, del sacro ruolo del Presidente e dei suoi poteri “elastici” che, peraltro, non erano affatto previsti nell’intenzione dei padri costituenti.

La motivazione di tanta giocoleria verbale è la paura della sinistra: una paura atavica (già il PCI aveva il dogma di “nulla a sinistra”) che il movimentismo di Conte sollecita fino al parossismo. E così il PD perde anima e consensi trovandosi sempre scavalcato nell’agenda dai 5 Stelle e contemporaneamente incapace di proporre un progetto alternativo di stampo moderato. Tanto che la parola “moderato” è ormai considerata “reazionaria”.

Il punto è che la strategia non sta pagando. Il PD è incalzato sempre più da vicino da un 5 Stelle che comunque non brilla. E tutta l’area di centro-sinistra perde appeal.

Per certi versi il PD è strutturalmente il nerd della compagnia: quello che è un po’ antipatico ma che sa e dice le cose giuste: per questo viene votato. Ma se smette di dire le cose giuste resta solo quello antipatico e pure saccente. Quello che nessuno vuole. E agitarsi o beccarsi come i polli di Renzo non migliorerà la situazione.

Difficile credere che il “buen retiro” di Gubbio porterà una epifania sulla missione del partito nel nostro paese. Pare più probabile che il lupo con la pochette farà strage di galline anche non essendo presente all’assise.