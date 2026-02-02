“Il disordine mondiale e l’Unione Europea”:discussione e dibattito sulla pubblicazione di Lucca@Europa in Fondazione BML

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di un evento culturale.

Dalla violazione della legalità internazionale, alle sfide dell’Unione Europea per riaffermare lo stato di diritto e la democrazia, all’interno del complesso scenario mondiale.

Ripartono le iniziative di Lucca@Europa, che invita i cittadini all’incontro pubblico in programma giovedì (5 febbraio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (Piazza San Martino, 7): sarà presentata la pubblicazione curata dal gruppo d’impegno civico dal titolo “Il disordine mondiale e l’Unione Europea. Note per una discussione”.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di proporre alla cittadinanza un momento di dialogo aperto e informale, introdotto e moderato dagli esponenti del gruppo Massimo Cellai, Ilaria Maffei e Italo Buono. A seguire le considerazioni di alcuni cittadini che evidenzieranno gli aspetti contenuti nella pubblicazione da loro ritenuti più interessanti, per poi avviare la discussione con tutti i presenti.

“Il disordine mondiale e l’Unione Europea. Note per una discussione” è una ricognizione dei principali problemi che caratterizzano il quadro nazionale ed internazionale, osservati da un gruppo di cittadini che guardano con interesse, passione ed anche preoccupazione al futuro dell’Unione Europea. Un quadro complesso in rapida e imprevedibile evoluzione.

“La presentazione di questa pubblicazione – spiegano gli organizzatori – vuole essere l’occasione per stimolare una riflessione ed avviare una discussione su temi di particolare rilevanza nel passaggio d’epoca che stiamo attraversando”.

“Nell’attuale scenario internazionale – proseguono – l’Unione Europea rappresenta un punto di riferimento per affermare a livello internazionale stato di diritto e democrazia, ma anche per ribadire il riconoscimento delle autorità sovranazionali e il rispetto del diritto internazionale”.

L’incontro è gratuito ed aperto a tutti. Nel corso della serata sarà messa a disposizione dei partecipanti una copia del testo. Di seguito i punti in cui si articola la pubblicazione.

Il tempo del disordine internazionale La violazione della legalità internazionale a Gaza e nel Medio Oriente L’Occidente e la sfida alla democrazia liberale L’Unione Europea sotto attacco Roma 15 marzo, Budapest 28 giugno, Italia ottobre 2025 Guerra e pace Democrazia, sicurezza, pace Una sfida nuova Un patto europeo per la sostenibilità Conoscere e promuovere l’Unione Europea.

Lucca@Europa è un gruppo d’impegno civico nato nel 2018 dall’iniziativa di un gruppo di cittadini lucchesi “preoccupati per il futuro dell’Unione Europea. Siamo consapevoli che essa debba rinnovarsi profondamente in coerenza con i Trattati, con i suoi valori e i suoi princìpi fondativi, ma essa rappresenta un riferimento irrinunciabile per la nostra democrazia”.

Dal 2018 ad oggi Lucca@Europa ha proposto alla cittadinanza incontri per approfondire i principali temi europei con esperti di alto profilo, per comprendere le sfide del presente. Gli incontri sono stati l’occasione per creare nuove relazioni, per riunire persone di generazioni diverse, accomunate dall’impegno per il rafforzamento dell’integrazione europea.

Per maggiori informazioni su Lucca@Europa visitare il sito internet https://massimocellai.it/luccaeuropa/ o scrivere a [email protected]. Lucca@Europa è anche su Facebook alla pagina Lucca at Europa.