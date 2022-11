Guerra in Ucraina, conferenza al Palace hotel. Ospite il reporter Gian Micalessin

Oggi pomeriggio (26 novembre), alle 16,30, al San Luca Palace Hotel in via San Paolino si terrà una conferenza sul tema del conflitto in Ucraina dal titolo Guerra, crisi e sanzioni. Come uscirne e salvare l’Italia organizzata dall’associazione Vento dell’Est.

A confrontarsi saranno il reporter di guerra Gian Micalessin, autore di numerosi reportage dal fronte, l’avvocato ed esperto di economia Marco Mori, volto noto del panorama politico sovranista, e il presidente dell’associazione Vento dell’Est Lorenzo Berti. A moderare il dibattito la giornalista lucchese Bianca Leonardi.

“L’incondizionato sostegno militare a Kiev e le masochistiche sanzioni anti-russe ci stanno conducendo verso il rischio di una drammatica estensione del conflitto ed una crisi economica senza precedenti – spiegano gli organizzatori – occorre pertanto invertire quanto prima questa pericolosa tendenza attraverso il sostegno attivo a negoziati concreti e realistici”.

Al termine della conferenza si terrà un aperitivo solidale di raccolta fondi a sostegno della popolazione del Donbass al bar Viceversa in via Jacopo della Quercia 350.