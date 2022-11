25 novembre, 32 violenze sessuali denunciate a Lucca, 117 accessi al Pronto Soccorso

Per il 25 novembre, sulla facciata di Palazzo Chigi illuminata di rosso, scorrono 104 nomi. Sono quelli delle donne uccise dall’inizio dell’anno. La maggior parte di loro aveva fra i 31 e i 44 anni. Sono 88 i femminicidi avvenuti in ambito affettivo o familiare. In 52 casi il carnefice è il partner o l’ex, con coltelli o armi da fuoco prevalentemente, ma anche soffocate e percosse, secondo i dati diffusi dal Viminale.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; la data ricorda il brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo, delle tre sorelle Mirabal.

Da gennaio a settembre anche le violenze sessuali sono risultate in crescita, con 4.416 episodi, il 90% dei quali nei confronti di donne. In calo stalking (12.200) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (16.857).

Il dato a Lucca. I dati dell’indice di criminalità Lab24 fotografano ogni anno i delitti emersi nell’arco dei 12 mesi precedenti in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia.

Lucca si classifica al 54esimo posto su 104 province. Le violenze sessuali denunciate sono state 32.

Sono stati 117 gli accessi per il codice rosa al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca nel 2021. Un dato cui vanno aggiunti i 115 accessi per violenze di genere al Versilia (dati dell’Asl Toscana nord-ovest).



A livello di area vasta dell’Asl Toscana nord-ovest, nei primi cinque mesi del 2022, gli accessi registrati sono stati 283.

Il codice Rosa. Il Codice Rosa (nato nel 2012 a Lucca) identifica un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, senza distinzione di genere o età.

Il codice viene assegnato insieme al codice di gravità, da personale addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita, anche se non dichiarata. Quando viene assegnato un Codice Rosa, si attiva il gruppo operativo composto da personale sanitario (medici, infermieri, psicologi) e dalle Forze dell’Ordine. Al codice è dedicata una stanza apposita, la Stanza Rosa, all’interno del Pronto Soccorso.

Centri violenza a cui rivolgersi per chiedere aiuto: associazione Luna, via delle Cornacchie, 960/F -S. Vito Lucca; Cassa delle donne Viareggio, via Marco Polo 6 – n° verde 800 800811; Non ti scordare di te, Barga-Gallicano (0583 766094).