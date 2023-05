Giovani, lavoro, volontariato: la sfida possibile

È vero che spesso si associa il volontariato alle persone mature o in pensione, ma questo non significa che i giovani non siano interessati a fare volontariato. Molti giovani si impegnano in attività di volontariato, ma spesso lo fanno in modo diverso rispetto alle generazioni precedenti. I giovani sono più propensi ad aderire a iniziative di volontariato che si concentrano su tematiche ambientali, sociali o culturali, oppure a partecipare a progetti di volontariato all’estero. Spesso i giovani preferiscono organizzare iniziative di volontariato con i propri amici o attraverso le reti sociali, anziché aderire a organizzazioni o associazioni già esistenti.

Ci sono anche dei motivi per cui il volontariato tra i giovani è meno diffuso rispetto alle generazioni precedenti. I giovani possono avere difficoltà a conciliare l’impegno nel volontariato con lo studio o la ricerca del lavoro, o a trovare iniziative di volontariato che siano in linea con i propri interessi e valori.

Tuttavia, il volontariato rappresenta ancora un’opportunità importante per i giovani di sviluppare le proprie competenze, di fare esperienza e di mettersi alla prova. Può essere un’ottima occasione per entrare in contatto con persone e realtà diverse, per ampliare la propria rete di contatti e per acquisire nuove prospettive. Per questo motivo è importante incoraggiare i giovani a fare volontariato e a scoprire le molte opportunità che può offrire. Le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni lavorano per creare iniziative di volontariato adatte alle esigenze e agli interessi dei giovani, e per promuovere il volontariato come strumento di formazione e crescita personale.

Sono le cosiddette competenze trasversali che giocano un ruolo fondamentale in questa sfida, quelle abilità che si applicano a qualsiasi tipo di lavoro o situazione, come ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare efficacemente, di risolvere problemi, di pensare in modo critico, di prendere decisioni, di organizzare il proprio lavoro e di adattarsi al cambiamento. Queste competenze, spesso acquisite in modo informale o non formale, sono sempre più richieste dalle imprese, poiché rappresentano un elemento distintivo per la produttività e la competitività dell’azienda.

L’apprendimento non formale e informale, come quello che avviene nel volontariato, è un processo di acquisizione di conoscenze e competenze che avviene al di fuori del contesto scolastico o formativo frontale. Questo tipo di apprendimento è attraversato dall’esperienza diretta, la pratica, il feedback e la riflessione, ed è spesso auto-diretto e motivato. L’apprendimento non formale e informale è importante perché consente di acquisire competenze e conoscenze in modo più flessibile e adattabile alle esigenze del mercato del lavoro.

L’impegno nel volontariato può essere un’ottima occasione per acquisire competenze trasversali, come ad esempio la capacità di lavorare in team, di collaborare con persone di diverse età e background, di gestire le risorse in modo efficiente, di sviluppare la creatività e l’innovazione. Non ultimo, il volontariato permette di sviluppare la consapevolezza civica e il senso di responsabilità sociale, che sono sempre più apprezzati dalle aziende. È importante sottolineare che le competenze tecniche e specifiche acquisite nell’apprendimento formale (particolarmente per la scuola e l’università) sono vulnerabili al continuo cambiamento delle professioni e dei lavori dovuto al progresso e all’intelligenza artificiale (ne abbiamo parlato anche qui). Per converso, le competenze trasversali sono proprio quelle abilità che permettono ai giovani di adattarsi ai cambiamenti e di affrontare situazioni nuove e impreviste: in questo senso le competenze trasversali acquisite nel volontariato possono essere un valore aggiunto nella ricerca del lavoro. Le aziende cercano sempre più persone che possiedono queste competenze, poiché sono in grado di apportare un contributo significativo alla crescita dell’organizzazione e di adattarsi alle esigenze del mercato. Pertanto, le esperienze di volontariato possono rappresentare un’opportunità per i giovani di acquisire queste abilità e di aumentare le loro possibilità di successo nella ricerca del lavoro. Foto di Jon Tyson su Unsplash