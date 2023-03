Fin qui tutto bene. L’insostenibile leggerezza dei Millenials.

Si chiudono le selezioni per il nuovo bando di Servizio Civile con le interviste di quasi 250 ragazze e ragazzi del nostro territorio: come ogni anno un affascinante viaggio nelle aspirazioni, nei pensieri e nelle ansie dei giovani nella fascia d’età 18-28 anni.

Quel che segue non è un giudizio di merito, solo la rappresentazione di alcuni elementi ricorrenti nei colloqui. Nove volte su dieci gli aspiranti sono stati raggiunti passivamente dalla notizia del bando e la metà delle volte il passaparola proviene dai genitori. I ragazzi non sembrano troppo ansiosi per l’incertezza del futuro lavorativo, e questo vale anche per i giovani inattivi da tempo, quelli che hanno intrapreso una carriera di studi apparentemente irrealistica oppure quelli che hanno accumulato esperienze di lavoro poco solide e non professionalizzanti. Sia i sognatori che gli accovacciati non sono preoccupati per la sussistenza, anche se spesso vorrebbero fare il Servizio Civile per rendersi più indipendenti economicamente e non pesare sul bilancio familiare. Il disagio, quando emerge, sembra legato a sfere più intime, diverse dalla preoccupazione di trovare il proprio posto nel mondo. Certamente non c’è traccia dell’ossessione del posto fisso che ha caratterizzato la generazione dei loro genitori. Anche il carrierismo latita: quand’anche i candidati hanno un’idea chiara di cosa vogliono fare da grandi, si tratta quasi sempre di vocazioni (l’insegnamento, l’aiuto all’altro..) più che traguardi professionali. Fermo restando che vada messo nel conto un “effetto filtro”, dovuto alla vocazione civica del Servizio Civile, che probabilmente attira maggiormente giovani con motivazioni specifiche e privi di una traiettoria professionale già definita. Al netto di ciò, resta che il movente economico non sembra alla base degli orientamenti più comuni, dei tanti che alla domanda “cosa vorresti fare da grande?” dichiarano di guardare verso l’indotto Comix (gettonatissimo), psicologia, infermieristica, criminologia, ecc.

Tutto ciò è un bene o un male? Certamente è un bene che non si aggiunga ulteriore stress a carico di una generazione che già appare provata, tra l’altro da una sorta di “long covid” sociale che ha lasciato solchi profondi nell’apparato emozionale di tanti ragazzi. Bene anche che i giovani si sentano protetti in famiglia, che appare come una vera e propria comfort zone persino quando – dal racconto spontaneo – emergono situazioni familiari non ideali, problematiche. Se infatti l’ansia favorisce reazioni istintive tipo “combatti e fuggi”, non è certo lo stato d’animo migliore per pianificare il proprio futuro: c’è da rallegrarsi dunque che i giovani riescano ad approcciarsi con un minimo di serenità. Cambia anche la percezione dei lavoro: depotenziata la funzione primaria di procurare la sussistenza, anche la realizzazione personale è più legata alle aspettative in termini di qualità del contesto lavorativo, ma anche della vita fuori dal lavoro.

In definitiva i giovani si presentano con un atteggiamento discretamente neutro, non prevenuto rispetto alla capacità del mondo di dare loro delle prospettive adeguate, e anche questa è una buona notizia. Occorre non deluderli, anche e soprattutto perché col loro approccio disarmato potrebbero essere più vulnerabili se frustriamo le loro aspettative.

Foto di Gelatin @ Pexels.com