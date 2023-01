Opportunità per i giovani: oltre 250 posti di Servizio Civile per il nostro territorio

È pubblicato il Bando per la selezione di giovani operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio.

I posti messi a disposizione del Centro Nazionale per il Volontariato sono moltissimi: oltre 250 in collaborazione con decine e decine di associazioni, enti locali, cooperative del territorio. Rappresentano una grande ricchezza perché spaziano in tanti settori: educazione, cultura, solidarietà, cooperazione, disabilità, servizi pubblici, sport, ambiente ed altro ancora.

Per i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni il Servizio Civile rappresenta un’esperienza formativa e civile ed è spesso un primo passo verso l’indipendenza economica, visto che gli operatori ricevono un contributo di 444 euro al mese. Molti giovani hanno trovato la propria strada facendo questa esperienza, e forse non è un caso che proprio nell’anno successivo al lockdown da pandemia si sia assistiti ad un crollo delle “vocazioni” a livello nazionale. Nel 2021/22 si è visto un fenomeno inedito di mancate domande, rinunce spesso anche a ridosso della partenza, difficoltà di adattarsi ad un contesto nuovo di lavoro di squadra. È presto per dire se si è trattato di un episodio o se si sta instaurando una tendenza, certo è che i primi ritorni e la sensazione degli addetti ai lavori evidenziano la difficoltà dei giovani ad assumersi e/o mantenere un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi. Il Servizio Civile non è una forma di lavoro, piuttosto vuole essere un progetto formativo per i giovani ed un grande aiuto per i territori come risposta ai bisogni sociali emergenti. Il calo di interesse da parte dei giovani è quindi un fenomeno preoccupante visto che certamente il momento che stiamo vivendo non si caratterizza per le opportunità ai giovani né per la riduzione delle disuguaglianze e del disagio nella società.

Attraverso la progettazione di Servizio Civile gli enti in prima linea sul territorio possono dare una risposta ai bisogni anche grazie alla capillarità della rete di sedi di attuazione. Nella provincia di Lucca i progetti CNV coprono molte aree di intervento e tutti i territori, dalla Versilia alla città, la Piana, la Mediavalle e la Garfagnana. Gli oltre 250 posti disponibili sono organizzati in 5 macroprogetti:

1 – CRESCERE E IMPARARE INSIEME

Progetto dedicato all’animazione culturale verso minori, coinvolge oltre 50 scuole e centri di aggregazione giovanile (sport, oratori). Lo scopo comune di tutti i progetti è fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti.

2 – GUARDARE L’ALTRO È GUARDARE NOI STESSI

Nel settore dell’assistenza, dedicato alla solidarietà verso persone con disabilità, migranti, soggetti deboli o fragili. Questo progetto raccoglie il variegato mondo della solidarietà attorno alla missione di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

3 – LEGGERE LA STORIA PE PROGETTARE IL FUTURO

Questo progetto è dedicato specialmente alla presenza dei giovani volontari nei luoghi della cultura, per collaborare nelle attività di studio, ricerca e servizi culturali rivolti ai cittadini.

4 – CITTADINI EDUCANTI, CITTADINI DA EDUCARE

L’impegno civico e la cura dei beni comuni, il servizio verso la società: questi gli elementi distintivi di questo progetto che raccoglie l’adesione di molti comuni e di enti impegnati nella cura dei beni pubblici e comuni. Con l’obiettivo di promuovere pace, giustizia e istituzioni forti.

5 – SPAZI INESPLORATI DI COMUNITA’ (COOPROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS)

In coprogettazione con ARCI, in questo progetto è l’area del Parco di Migliarino e S. Rossore ad essere posta al centro: a partire dal lago di Massaciuccoli e le comunità che vi gravitano intorno, per vedere il Parco anche come laboratorio di esperienza civile e impegno sociale.

Tutti i progetti del Centro Nazionale per il Volontariato prevedono una corsia preferenziale per i giovani con minori opportunità (per una temporanea fragilità personale o sociale) in linea con l’offerta di chances in primo luogo ai ragazzi che più ne hanno bisogno. Il CNV organizza anche incontri di orientamento per illustrare tutti i progetti, rispondere a domande e dubbi ed aiutare nella compilazione della domanda, che va presentata online utilizzando lo SPID. Tutte le informazioni ed il calendario degli incontri sono disponibili a questo link.