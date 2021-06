Elezioni e molto altro: come sarà la Lucca di domani?

Nonostante la forzata tranquillità dei protagonisti, il clima in vista delle prossime amministrative si sta surriscaldando. Siamo ormai entrati nella stagione estiva e, praticamente, devono ancora essere sciolti tutti i dubbi. Alle passate elezioni – per capirci – in questo periodo erano già stati definiti gli assetti iniziali e le sedi elettorali erano state aperte.

Oggi no, e in entrambi gli schieramenti si fa fatica a compattare le fila.

A sinistra c’è stato il passo in avanti di Alberto Veronesi , con Giorgio Del Ghingaro che – secondo quanto riferiscono i più maliziosi – da esperto politico fa filtrare messaggi criptici e interessati. Ad oggi, tuttavia, il protagonista indiscusso di quell’area è Francesco Raspini , che ha già lanciato la propria candidatura e sta apertamente lavorando in questo senso da un paio di mesi.

Il compito non è semplice, perché il neo-assessore ai lavori pubblici dovrà rivendicare quanto di buono fatto dall’amministrazione Tambellini smarcandosi, allo stesso tempo, dagli errori e dalle chiusure nel palazzo che ci sono state in questi anni. La delega giusta – con buona pace del buon Celestino Marchini – adesso ce l’ha in mano lui, ma gli endorsment incassati fino ad oggi dall’enfant prodige del centrosinistra lucchese sono stati un po’ forzati: per carità, c’è stata l’uscita pubblica di qualche fedelissimo e di qualche personaggio preoccupato di non essere più considerato come Gesù nel tempio in caso di cambio della guardia. Ma i big non si sono mossi e ci sono state anche critiche velenose da parte di esponenti storici della sinistra lucchese (vedasi Gottardo, comitati e affini).

Tuttavia Raspini si mostra sicuro di sé, e il rischio è che lo sia troppo: alla fine ce la farà – diversamente da quanto accaduto ad Alessandro Tambellini – a portarsi dietro tutto il Partito? Per adesso nessuna preclusione formale da parte di nessuno, ma i franchi tiratori sono tanti e già in agguato. Anche il Sindaco, a proposito dell’ex assessore all’ambiente, si è pronunciato solo con un tiepido “mi sembra una persona titolata per andare avanti”, in nome della continuità e della ragion di Stato.

D’altro canto, nelle altre correnti non ci sono movimenti degni di nota: “tutto sotto controllo” – dicono – ma la verità è che ovunque regnano confusione e riposizionamenti. I potenziali concorrenti di Raspini sono silenti. L’assessore regionale Stefano Baccelli è il convitato di pietra: oggi non verrà ma, parafrasando Samuel Beckett, siamo davvero sicuri che verrà domani? Sono anni che una certa parte del centrosinistra aspetta che l’ex Presidente della Provincia si candidi per prendere in mano il Comune, ma è una possibilità che per varie ragioni è sempre sfumata e che sfumerà anche stavolta se non succederà qualcosa in tempi brevi. Anche Gabriele Bove e Ilaria Vietina , assessori dell’attuale giunta dati come potenziali candidati del centrosinistra, si stanno trincerando dietro a un incomprensibile attendismo. Un attendismo che, allo stato attuale, legittima sempre di più Francesco Raspini, che agli occhi di molti elettori del centrosinistra rimane l’unico che ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Lo stesso Del Ghingaro – così come anche gli altri protagonisti dell’area di centro (Azione e Italia Viva) – per adesso resta alla finestra, con un atteggiamento guardingo e assolutamente indecifrabile. Quindi, per concludere, allo stato attuale verrebbe da dire “Raspini nonostante tutto”: una constatazione che tuttavia lascia l’amaro in bocca a molti. E l’ipotesi primarie? Servirebbero a tutti, ma se non ci sarà un’accelerata in tempi brevi il pericolo reale è quello di una competizione interna al massacro e completamente distruttiva. Un lago di sangue, con i perdenti che potrebbero disperdersi con i rispettivi voti dopo la sconfitta, a danno di tutta la coalizione.

A destra la situazione non va granché meglio: Mario Pardini è l’unico che ha osato davvero esporsi, mettendosi a disposizione dell’area in maniera chiara e trasparente. Gli altri – strani sondaggi a parte, si intende – si stanno un po’ immedesimando in Nanni Moretti: “mi si nota di più se partecipo rimanendo in disparte, o se invece non partecipo proprio?”. Nel frattempo Pardini sembra aver incassato l’ok della Lega che conta e di una parte consistente di Fratelli d’Italia, mentre Elisa Montemagni – che a quanto dicono i maligni sembrava opporsi al suo nome insieme a qualche esponente delle civiche – oggi sembra troppo occupata ad evitare che gli scoppi il partito in mano dopo la querelle Massarosa.

Moreno Bruni pare non voglia volutamente decollare, mentre Remo Santini – che in questi anni si è impegnato a fondo in consiglio comunale, e questo gli va riconosciuto – sembra non essere appoggiato dai vertici dei partiti. Entrambi – si dice negli ambienti del centrodestra – saranno una risorsa preziosissima non appena diranno apertamente quali sono le loro intenzioni. Tuttavia, nella coalizione rimangono differenze di visione importanti su questioni delicate per gli equilibri cittadini, una su tutte la faccenda Manifattura, che ha spaccato trasversalmente il centrodestra: da un lato Marco Martinelli e Nicola Buchignani – adagiati sulle posizioni della CDR – e dall’altro SìAmo Lucca e Fabio Barsanti – fermi sulle posizioni di chi invece è contrario al progetto Coima. Una volta definita la squadra, sarà proprio Barsanti – che in questi anni è cresciuto e sta presidiando il territorio in maniera quasi scientifica – a spostare l’ago della bilancia per l’intera coalizione. Per adesso, però, il vero dilemma sembra essere il candidato: Pardini a parte, tra coloro che rimangono in silenzio nessuno può contare su un seguito tale da giustificare una richiesta di candidatura da parte dell’area. In pratica, se qualcuno pensa che gli verrà chiesto a furor di popolo di fare il candidato Sindaco del centrodestra è fuori strada, si faccia avanti spontaneamente e metta sul tavolo le proprie idee.

Nel frattempo, mentre la realpolitik vive delle sue infruttuose macchinazioni, l’orologio non si ferma e le cose da programmare sono tante. Sul futuro della città si impongono importanti riflessioni: Lucca deve crescere, il Comune deve inevitabilmente cambiare marcia e collaborare con le altre Istituzioni, allargando i propri orizzonti e rivendicando il nostro essere la seconda realtà economica della Toscana. Cultura , turismo , ambiente , infrastrutture , contenitori (compresa la questione carcere) e sanità non possono più essere trattati con lenti esclusivamente comunali, ma – come rilevato dagli osservatori più attenti – dovranno finalmente essere considerati con un respiro da area vasta. Per accrescere davvero il ruolo della nostra città e per affrancarsi dallo strapotere di Firenze, infatti, dovrà essere rinforzato il rapporto con la Versilia e con la valle, e poi quello con Pisa, Livorno e Massa per potenziare la costa.

Inoltre, anche alla luce degli interrogativi che ci impone la recente pandemia e alla luce delle opportunità offerte proprio dal PNRR, la politica deve cominciare a pensare a che cosa vuole attrarre sul nostro territorio in futuro, un aspetto assolutamente determinante e non secondario dal punto di vista socio-economico. Poi c’è da pensare alla questione rifiuti e alle cartiere: in che modo, la politica, ritiene che dovrà essere operata questa ormai imprescindibile sintesi tra esigenze ambientali e industriali? Inoltre – ultimo ma non ultimo – che cosa dovrà diventare il centro storico di Lucca: città turistica o città di funzioni? In quest’ultimo caso dovranno essere fatte scelte e investimenti differenti al fine di rendere vivibile la città ai residenti, alle famiglie e ai lavoratori, perché oggi vivere e lavorare in città risulta davvero complicato.

Le cose da programmare, dunque, sono tantissime. Si sta per chiudere un ciclo e la politica – entrambe le parti, e non solo quella comunale – dovrà pensare, osando un po’ e volando alto, alla Lucca del domani.