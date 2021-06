“L’intervista Oltre lo Schermo”: Remo Santini

Nuova puntata per la rubrica “Le Interviste Oltre lo Schermo”: protagonista di questa seconda video-intervista il consigliere comunale ed ex candidato Sindaco Remo Santini.

Fiero delle sue origini americane, come spesso ribadisce Santini, nel 2017 fonda la lista civica SìAmoLucca, con la quale lotta per la vittoria elettorale ma perde per un pugno di voti. Nonostante la sconfitta si siede ai banchi dell’opposizione e ne diventa uno dei leader insieme a pochi altri, non risparmiandosi mai, oltrepassando i personalismi e portando avanti battaglie una dietro l’altra.

Adesso molti si chiedono: “Remo is back?”

Abbiamo parlato con lui, anche se le prossime amministrative sembrano lontane i motori si stanno scaldando adesso, che ci ha raccontato questi anni in consiglio comunale, affrontati con coraggio e determinazione, la sua visione del futuro, la sua voglia di riscatto e chissà, forse anche il famoso rientro in gioco su cui molti puntano, stando anche all’ultimo sondaggio uscito, in cui lo stesso Santini convincerebbe, ad oggi, più del 60% dei lucchesi che votano centrodestra.

Una persona sicuramente diversa il Remo di oggi, con più esperienza ma con gli stessi principi e valori di cui va fiero e che restano sempre, come lui tiene a precisare, il motore delle sue azioni.

Ecco Remo Santini nella nostra video-intervista: