È una finanziaria di destra o di sinistra?

La prima finanziaria a firma Meloni è stata rilasciata circa un mese fa. Come sempre, in parte è ancora da scoprire perché la mancanza di decreti attuativi e altri adempimenti ne frena alcune previsioni, ne impedisce il consolidamento di altre, lascia ancora delle sfumature da definire. Ma, nel suo insieme, è chiara.

E questa è la finanziaria che il centrosinistra avrebbe voluto/dovuto fare da tempo.

No, non mi sono sbagliato: volevo dire proprio centrosinistra.

Sposta una quota significativa della spesa su ceti meno abbienti o poveri. Il taglio delle tasse sull’IRPEF è solo per i redditi bassi visto che poi si controbilancia con la riduzione delle deduzioni fisali che ne annulla i benefici agli alti redditi. Il taglio del cuneo fiscale è pure limitato sui redditi. Ci sono poi gli interventi a sostegno delle famiglie con il potenziamento degli strumenti già presenti che, merita sottolinearlo, fanno leva sull’ISEE e quindi sono fortemente “progressivi” ossia sostengono prevalentemente (o quasi esclusivamente) i redditi inferiori.

Infine c’è l’aumento di spesa per sanità e pensioni. Se questi sono interventi sociali o meno è lasciato alla libera interpretazione di ciascun lettore.

Per le imprese?

Una riduzione di supporto: il saldo netto tra nuovi incentivi e tagli è negativo.

Parte consistente di questa spesa è fatta in deficit. Il che significa che si spera che il sistema cresca altrimenti accumuliamo debiti. Se la crescita arriva significa che la medicina funziona e si può rendere stabile quello che, per ora, è provvisorio. Se non funziona, cioè se la crescita non arriva, al prossimo turno ci sarà un problema in più da gestire.

E allora una riflessione: è davvero opportuno che “la destra” faccia “la sinistra”?

La domanda è in realtà mal posta. E lo è perché il concetto di “destra” è mal posto. Con questo termine si indica quasi qualunque cosa: dal fascismo/nazismo (parenti stretti dei comunisti) ai populismi vari e giù per le rime fino ai liberisti e liberali. Un mondo vasto ed eterogeneo che talvolta si è in parte alleato e spesso si è combattuto. E che in parte si è anche alleato con la sinistra.

In effetti il termine di destra in questo paese non ha mai avuto una buona stampa e si è sempre riservato agli “altri”: come offesa, maglio, “lettera scarlatta”. È il termine, tipicamente declinato al plurale, “le destre”, con cui voler insultare il rivale politico di turno da parte di chi si sente orgogliosamente di sinistra. Con cui cercare di sbarrargli moralmente il passo verso il governo in nome di un passato delittuoso che non può e non deve tornare.

Ma in effetti “destra”, oggi, non è una definizione di una linea politica. E la destra meloniana è qualcosa di profondamente diverso da quella che, almeno inizialmente, era la destra di Forza Italia.

Il punto è che la destra meloniana è una destra sociale. Nel senso più letterale del termine: una destra che ha come stella polare i ceti deboli e le periferie (da cui la stessa premier proviene) mentre non ha una cultura economica significativa.

E qui sta il problema. Perché c’è da chiedersi se sia funzionale un paese in cui tutte le forze politiche principali siano orientate allo stesso obiettivo economico. In cui la contrapposizione tra le due ali del parlamento sia solo su temi etici ma non sulla ricetta economica.

In generale non esiste una sola soluzione ad un problema di crescita soprattutto in economia. Peggio ancora, non esiste una “teoria” completa dell’economia che dia certezze su cosa si possa fare conseguire quella crescita economica che, invece, è il necessario ingrediente di stabilizzazione delle nostre società.

Quello che sappiamo è che ci serve di potenziare la produzione e aumentare la creazione di ricchezza. E anche di agire in ottica di redistribuzione per far sì che la ricchezza venga poi ridiffusa perché i soggetti abili alla creazione della ricchezza tendono per natura a trattenerla.

Quello che non sappiamo è come ottimizzare questi due interventi; e quindi è necessario che ci siano alternanza tra fasi di maggior spinta in una direzione o nell’altra. Per questo è opportuno che ci sia alternanza tra linee diverse: una linea liberale che spinga e sostenga chi produce ricchezza e una linea redistributiva che cerchi di diffondere la ricchezza prodotta anche a chi, per vari motivi, resta a margine dei vantaggi creati.

La redistribuzione può essere nella forma dei fondi pubblici dati ai meno abbienti (è il caso di sussidi e bonus) ma anche di spostamento del prelievo sui ceti più abbienti (è il caso della riduzione delle tesse ai ceti più deboli).

L’aumento della ricchezza si fa dando vantaggi e sostegni a chi produce, indifferenti al fatto che sia ricco o povero.

Sotto questo punto di vista il governo Meloni si è inscritto con decisione sotto le insegne dei redistributivi.

Ma se tutti si orientano alla redistribuzione il sistema è davvero più giusto?