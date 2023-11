Come si affronta la povertà? Torniamo a parlarne.

Vorrei tornare a parlare del tema della povertà e di come affrontarla. E vorrei farlo partendo da concetti generali che prescindano dai numeri che sono stati raccontati in questi ultimi tempi (che meriterebbero un approfondimento…) che imporrebbero anche delle riflessioni sulla sostenibilità degli interventi progettati.

Vorrei, piuttosto, riflettere su aspetti di dignità e umanità di tali interventi e sulla loro necessità in generale come espressione di ciò che siamo come comunità di cittadini di uno stato: legati da vincoli di solidarietà e di impegno reciproco.

La povertà è, a mio avviso, divisibile di due tipi a secondo della causa che la ha provocata. Il primo è quello indotto da una condizione di minorità permanente e insuperabile: è il caso di persone che non possono lavorare per le più svariate cause e che si trovano perciò in una condizione di impossibilità pratica a mutare la loro situazione. In questo caso l’unico intervento possibile è quello che cura i sintomi di questa povertà. Per questo deve esistere un sussidio strutturale per le persone che ricadono in questa situazione. Un sussidio a carico della collettività che serva a garantire una condizione minima di dignità. È un presidio di civiltà che deve essere garantito in quanto una comunità non può abbandonare i propri membri quando sono in difficoltà.

L’altro caso è quello della povertà occasionale: quella che si innesca quando, per i casi della vita, uno resta intrappolato in una situazione in cui non è in grado, per i più svariati motivi, di risollevarsi per proprio conto da una situazione negativa e quindi, in assenza di assistenza e supporto, è bloccato in un circolo vizioso che lo trattiene in uno stato non dignitoso. Per questo tipo di situazioni serve un supporto più complesso: serve supporto economico, naturalmente, ma serve anche un insieme di strumenti atti a «riabilitare» la persona (nel vero senso della parola, cioè rendere nuovamente abile). Il che si traduce in opportunità di lavoro e, probabilmente, formazione per ampliare il ventaglio dei possibili approdi occupazionali.

Questa diversa situazione richiede anche un tempo limitato. È questo un requisito necessario per una pluralità di motivi: il primo è perché lo stato di sussidiato ti toglie effettivamente dall’indigenza (o più semplicemente dal bisogno) ma lo fa togliendoti una parte della dignità che invece dovrebbe garantirti perché un uomo (inteso come categoria indistintamente dal genere) non può avere una vita veramente dignitosa se, potendo lavorare, non viene messo in condizioni di farlo; il secondo perché non è bene stuzzicare il lato peggiore delle persone e indurre qualcuno a pensare di poter vivere alle spalle degli altri.

A mio avviso le parole che usiamo per indicare le cose sono almeno altrettanto importanti della sostanza. Nelle parole infatti c’è l’idea che vogliamo trasmettere e il senso delle nostre azioni. Così sarebbe pessimo chiamare un sussidio per le povertà strutturale “elemosina per i deboli” anche se fosse un sussidio robusto e ben definito nelle forme di attuazione.

Il precedente sussidio universale si chiamava “reddito di cittadinanza”. Questa locuzione voleva far intendere, ed effettivamente lo diceva, che ogni cittadino ha diritto ad un reddito. Che lavori oppure no, che sia in difficoltà o meno: ha diritto ad un reddito. Questo era anche il Grillo-pensiero: che in un futuro più o meno lontano, tutti avremmo vissuto senza lavorare, magari perché le macchine (o chissà cosa di altro) avrebbero provveduto a tutto. Che la vita dei cittadini dovesse essere un progressivo abbandono all’ozio, magari idilliacamente visto nel senso latino, come dedizione a studi e impegni liberamente scelti.

A parte la valutazione su una tale prospettiva, che ogniuno può considerare come vuole ma io ritengo distopica, resta il fatto che nulla di tutto ciò è attuale e il lavoro è necessità per vivere almeno, se non di più, di quanto lo è per avere una dignitosa esistenza. Nel nostro contesto, quindi, l’idea di un reddito solo per il fatto di essere cittadini è una istigazione all’assistenzialismo e un giocare con quella parte peggiore dell’animo umano con cui non solo non si dovrebbe giocare ma che anzi andrebbe censurata e contrastata.

Non voglio qui né difendere né discutere la pratica realizzazione della nuova legge che è andata a sostituire il precedente RdC: sicuramente è migliorabile, ed è auspicabile che migliori, e altrettanto sicuramente almeno una parte del centrodestra ha usato toni poco consoni alla delicatezza di tante situazioni. Ciò nondimeno, ritengo che l’impostazione di base sia corretta: la distinzione in del sussidio per la povertà strutturale da quello per chi è in grado di lavorare, il dare un tempo massimo per il reinserimento, il prevedere percorsi formativi e il coinvolgimento di operatori (anche privati) nelle forme di reimpiego attivo (che significa anche un po’ coartato). Ritengo che questi siano concetti giusti e necessari non solo perché i numeri della finanza pubblica non consentono di fare scelte troppo largheggianti ma soprattutto perché è il modo più dignitoso ed etico di aiutare le persone.