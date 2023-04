Come parlano i giovani: un piccolo glossario per genitori.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio blog! Oggi voglio parlarvi di alcuni termini che usano i giovani e che forse non conoscete o non capite. Si tratta di parole inglesi o derivate dall’inglese che hanno un significato particolare nel linguaggio giovanile. Vediamo insieme quali sono e cosa vogliono dire.

– Cringe: questo termine viene usato per indicare qualcosa o qualcuno che provoca imbarazzo, vergogna o repulsione. Per esempio, si può dire che un film è cringe se è molto scadente o ridicolo, o che una persona è cringe se si comporta in modo sgradevole o inappropriato. Il contrario di cringe è based, che significa figo, forte o coraggioso.

– Boomer: questo termine viene usato per indicare una persona anziana o fuori moda, che non capisce le tendenze o le problematiche dei giovani. Deriva dall’espressione baby boomer, che indica la generazione nata dopo la seconda guerra mondiale. Spesso i giovani usano questo termine in modo ironico o sarcastico per rispondere a chi li critica o li giudica. Per esempio, si può dire “Ok boomer” a un professore che si lamenta dei cellulari in classe.

– Snitchare: questo termine viene usato per indicare l’azione di spiare o riferire qualcosa di negativo su qualcuno. Deriva dal verbo inglese to snitch, che significa fare la spia o il soffiatore. Per esempio, si può dire che un compagno di classe ha snitchato il vostro voto basso ai vostri genitori, o che un amico vi ha snitchato il fatto che il vostro crush vi ha tradito.

– Crush: questo termine viene usato per indicare una persona di cui si è innamorati o attratti in modo intenso e spesso irrazionale. Deriva dal sostantivo inglese crush, che significa cotta o infatuazione. Per esempio, si può dire che il vostro crush è il vostro attore preferito, o che avete un crush per il vostro vicino di casa.

– Shippare: questo termine viene usato per indicare l’azione di immaginare o sostenere una relazione amorosa tra due persone, reali o fittizie. Deriva dal verbo inglese to ship, che significa spedire o mandare, ma anche appoggiare o tifare. Per esempio, si può dire che shippate Harry e Hermione nella saga di Harry Potter, o che shippate i vostri due amici che si piacciono.

– Trigger: questo termine viene usato per indicare qualcosa che provoca una reazione emotiva forte o negativa in una persona, spesso legata a un trauma o a una fobia. Deriva dal sostantivo inglese trigger, che significa grilletto o innesco. Per esempio, si può dire che un film horror vi ha triggerato perché vi ha fatto ricordare una brutta esperienza, o che un commento offensivo vi ha triggerato perché vi ha ferito.

– Bro: questo termine deriva dall’americano ed è la contrazione di brother che significa fratello. Nel linguaggio tra amici indica un amico stretto e una relazione di vicinanza. I giovani lo usano anche in senso indifferente al sesso dell’amico per cui si ha che anche due ragazze possono chiamarsi bro.

– Slay: questo termine deriva dallo slang americano. Il termine significherebbe “uccidere” ma nel linguaggio giovanile è inteso come un complimento con significato di “bravo” o anche “buon lavoro”.

Spero che questo articolo vi sia stato utile per capire meglio il linguaggio dei giovani e le parole che usano. Se avete domande o curiosità, lasciate un commento qui sotto e vi risponderò al più presto. Grazie per aver letto il mio blog e alla prossima!

Eduardo