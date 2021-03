Chiudi la porta e vai in Africa, Celestino!

Turbolenze a Palazzo Santini, con Marchini che non vota la blindatissima delibera sulla Manifattura e viene silurato dall’Amministrazione Tambellini. Senza aver mai sollevato rilevanti obiezioni sul progetto, ieri sera l’ormai ex assessore ai lavori pubblici si è dato alla macchia avvertendo con anticipo minimo i suoi colleghi.

Gli uomini della maggioranza – a quanto pare furiosi – questa mattina gli hanno dato il benservito. Atto di viltà o atto di coraggio? Non si sa, di certo però la condotta di Marchini non è andata giù a molti. Non solo ai Dem, ma anche e soprattutto ai suoi compagni di Lucca Civica.

Il futuro? Chissà. Innanzitutto il rimpasto è certo, con Mammini o Raspini che con tutta probabilità prenderanno la delega ai lavori pubblici. E poi, a quanto sembra, ci sarà l’entrata in giunta di Massagli o Olivati. Entrambi giovani, requisito che il Sindaco considera imprescindibile per concludere quest’ultimo anno di mandato.

Ma dopo? È impossibile capire come si muoverà Marchini e che cosa, in termini elettorali, porterà via a questo già sbrindellato centrosinistra.

Insomma, alla fine la questione Manifattura ha spaccato l’Amministrazione, con un si al progetto che – stando a quanto finora trapelato – è più un no mascherato che altro: un via libera pieno di condizioni, lacci e lacciuoli che pare più una richiesta implicita di ritirare tutto. Della serie, “noi vi avremmo anche detto di si e non si pensi che l’Amministrazione ha fatto saltare il tavolo!”. Ma, per quanto abbiano fatto la voce grossa e abbiano sempre ostentato sicurezza, questo alla fine è un si solo di facciata. Roba che, per non farsi stritolare adesso, forse doveva venir fuori almeno un anno fa.

Vedremo cosa farà adesso la Fondazione Cassa di Risparmio, vedremo cosa succederà nell’Amministrazione e quali saranno i movimenti in vista del futuro del centrosinistra.