Bollettino di guerra numero 14 (Fior da Fiore)

Per la Romagna

Le terribili immagini del disastro che ha colpito la Romagna le abbiamo davanti agli occhi: campi allagati, allevamenti distrutti, animali in lotta per sopravvivere, città devastate, ponti crollati, strade rovinate.

Per migliaia di famiglie una tragedia: case riempite di liquami, attività commerciali sfasciate, industrie collassate.

Dalla Romagna devastata viene un appello: aiutateci a ricostruire. È un appello che si rivolge all’intera Italia: istituzioni, enti, cittadini: Ognuno per la sua parte è chiamato a dare il suo aiuto. Materiale e morale.

Si ha notizia che anche a Lucca è scattata la mobilitazione: sono state attivate raccolte di materiali da destinare alle popolazioni di Romagna: sono partite squadre di volontari che vanno a portare soccorso e partecipano alle opere di bonifica.

Queste manifestazioni di attiva solidarietà appartengono alla migliore tradizione lucchese ed i generosi volontari che vanno a spalare fango meritano il plauso della cittadinanza.

Promosse da quotidiani e reti televisive nazionali sono state lanciate sottoscrizioni destinate a raccogliere fondi che dovranno servire per la ricostruzione.

C’è assoluto bisogno di soldi. Ce ne vogliono tanti e ci vogliono subito. Bisogna far presto, perché, si sa come vanno queste cose: anche la commozione e la partecipazione alle disgrazie vanno assai presto in scadenza.

I soldi vanno cercati e vanno trovati dove sono. Ecco perché mi sento di formulare una proposta che sulle prime potrà parere avventata e che invece, se adottata, potrà recare un fattivo contributo alla ricostruzione.

Eccola: tra le realtà che hanno subito gravi danni per l’alluvione ci sono le istituzioni culturali: soprattutto teatri e biblioteche: un tessuto storico, frutto dei secoli di civiltà urbana, rischia di andare perduto per sempre. Cito un caso preciso: il teatro Rossini di Lugo, uno dei luoghi della cultura musicale che è stato sommerso dalle acque. Per riportarlo in funzione sono necessari milioni di euro: la cifra è da quantificare, ma è sicuramente una cifra che mette sgomento.

Ma lo sgomento si può vincere: il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane si faccia capofila della mobilitazione per la ricostruzione del teatro di Lugo ed apra la sottoscrizione con un congruo stanziamento prelevato dalla dotazione che il governo gli ha assegnato.

Di certo il Maestro Puccini sarebbe onorato che il suo nome venisse utilizzato per un’opera tanto meritoria.

E quando il teatro di Lugo riaprirà si farà una festa grande in onore di Puccini. Al Comitato l’onere di una risposta.

Per la Lucchese

Oggi, 25 maggio, giorno di celebrazione rossonera: la “Lucchese” festeggia il suo 128° compleanno. Lo fa con una serie di iniziative che vogliono innanzitutto riaffermare la vitalità del legame della città con la sua squadra.

Il programma dei festeggiamenti ha il suo cuore nella scopertura della lapide che ricorda la nascita della Lucchese. La targa, collocata dietro al coro di San Michele, nel palazzo dove la società fu tenuta a battesimo, reca questo testo:

QUI IL25 MAGGIO 1905

PRESE VITA UNA GRANDE PASSIONE

CHE DA QUEL GIORNO VIBRA NEI CUORI DELLA CITTÀ

QUELLA PASSIONE SI CHIAMA

LUCCHESE

Scoperta la targa la cerimonia si sposta al Teatro del Giglio dove saranno tenuti i discorsi rievocativi della storia del sodalizio rossonero.

Alla realizzazione della manifestazione celebrativa hanno cooperato con l’Amministrazione Comunale, assessorato allo sport, l’attuale dirigenza della società, i gruppi organizzati dei tifosi rappresentati da Lucca United.

C’era un gran bisogno di riportare la “Pantera” nel cuore della città: se son rose fioriranno.

Bega Pucciniana – Nuova puntata

Apprendiamo dalla cronaca cittadina che il Maestro Veronesi non è più il Presidente della Fondazione Puccini ed al suo posto ora c’è il sindaco di Lucca Mario Pardini.

Ora che succede? Intanto registriamo un’altra legnata sulla questione Caffe Caselli Di Simo: e questa più che una legnata è una pietra tombale su ogni tentativo di recuperare alla città quel luogo di cultura e d’arte.

Le cose, più o meno, stanno in questi termini: il bando che il Comitato per le Celebrazioni aveva pubblicato per assegnare i finanziamenti ai progetti di recupero dei luoghi di esperienza pucciniana è andato deserto. È sfumata così l’occasione di utilizzare i fondi del Comitato per provvedere al risanamento ed alla rimessa in funzione del Caffe di via Fillungo.

Davvero una triste pagina che va ad aggiungersi a quel gran libro dove sono raccolte le ricorrenti disgrazie lucchesi.

Di questo mirabile risultato possono esultare gli ospiti di Palazzo Santini, gli onnipresenti poltronisti di Comitati, Enti e Associazioni, i cinguettanti lamentosi, i soloni che sanno tutto, i prodighi dispensatori di consigli inutili, i saccenti esperti di niente, i queruli petulanti, i tediosi salmodianti, i generali della riserva, gli invadenti posapiano, gli assaggiatori di pinoli e i Castrucci mancati. Anche per questa volta sono i loro i vincitori.

Un compleanno da ricordare.

Il 27 maggio ricorrono i cento anni della nascita di don Lorenzo Milani. Per quelli della mia generazione un maestro di vita che riempì di luce i nostri cuori.