Amplificare le voci silenziose. La Comunicazione Aumentativa Alternativa.

La comunicazione ci consente di connetterci con gli altri, esprimere i nostri pensieri e bisogni, e partecipare attivamente alla società. Ma cosa accade quando le parole scritte o parlate non sono un’opzione? In questo contesto, la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) diventa uno strumento cruciale per amplificare le voci silenziose. La CAA offre un modo alternativo e potente per comunicare con e per coloro che hanno difficoltà a utilizzare il linguaggio verbale.

Se ne è parlato il 30 maggio scorso a Castelnuovo, durante il seminario “InCAAmminiamoci verso un mondo più inclusivo – Comunicazione Aumentativa Alternativa e tecnologie per la disabilità” organizzato dalla Cooperativa C.RE.A. a favore di assistenti scolastici, docenti, familiari. L’incontro ha visto la partecipazione della psicologa a psicoterapeuta Maria Cristina Olivieri, che ha offerto all’affollata sala una riflessione, ricca di spunti tratti dalla prassi terapeutica, sulla comunicazione basata sulla comprensione reciproca: prima di trattare dei mezzi per aumentare la capacità di comunicazione delle persone è necessario infatti cercare di capire come si sente una persona priva dei “comuni” canali di dialogo. Il punto di partenza è dare ascolto, riconoscimento e valore al repertorio di quella persona, come base da cui partire per lavorare su quel repertorio, modificarlo ed ampliarlo.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa offre in questo un ausilio potente. È un campo interdisciplinare che si occupa di metodi e strumenti utilizzati per facilitare la comunicazione delle persone che non sono in grado di utilizzare il linguaggio verbale tradizionale. Questo può includere persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, come ad esempio persone con paralisi cerebrale, autismo o lesioni cerebrali. La CAA sfrutta una vasta gamma di strumenti e tecniche per facilitare la comunicazione: schede di comunicazione con immagini o simboli, dispositivi elettronici con sintesi vocale, software di comunicazione assistita, comunicazione basata su gesti e segni, e molto altro ancora. L’obiettivo principale della CAA è quello di fornire alle persone un modo efficace per esprimere i propri pensieri, desideri e bisogni, consentendo loro di partecipare attivamente alla comunicazione e all’interazione sociale.

Proprio questo punto è stato affrontato nella testimonianza di Eleonora Frati, operatrice ed educatrice specializzata in CAA, che ha voluto evidenziare come oggi si riconosca la disabilità come una dinamica di relazione (problematica) con l’ambiente ed il contesto sociale e non più come una condizione personale. La disabilità quindi non definisce l’individuo in sé, ma descrive la qualità della relazione reciproca tra la persona e l’ambiente.

Negli ultimi anni, sono stati fatti notevoli progressi nella CAA grazie all’avanzamento della tecnologia. I dispositivi elettronici portatili, come tablet e smartphone, hanno reso la CAA più accessibile e conveniente. L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno inoltre consentendo lo sviluppo di soluzioni personalizzate e predittive per le esigenze di comunicazione individuali. Questi sviluppi stanno aprendo nuove possibilità per migliorare la CAA e renderla sempre più efficace ed efficiente.

La CAA amplifica le voci silenziose, offrendo a individui con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive la possibilità di comunicare in modo efficace e significativo. Con i progressi nella tecnologia, la CAA continua a evolversi, aprendo nuove opportunità per l’inclusione e l’empowerment delle persone. È importante che la società continui a sostenere e promuovere l’accesso alla CAA, in modo che tutti possano avere la possibilità di far sentire la propria voce.