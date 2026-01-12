Al via la terza edizione del Premio Giovani Innovatori 2026

Da Alta Toscana Innova

Per il terzo anno consecutivo si svolgerà il Premio ‘Giovani Innovatori – dalla scuola alla start-up’, rivolto agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di stimolare idee imprenditoriali innovative e accompagnarle verso un possibile sviluppo come start-up.

Ad organizzarlo è Alta Toscana Innova, società sorta nel 2017 per iniziativa di un gruppo di importanti imprese di Pistoia, Pescia e Prato (fra cui Flora Toscana s.c., Rose Barni, Mati 1909, CIMA Impianti, C.A.P. Cooperativa Autotrasporti Pratese, Endiasfalti, SVRA, Pharmagroup) con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e sostenere la nascita di nuove imprese nel nostro territorio, favorendo il dialogo tra il mondo produttivo, la scuola e i giovani talenti.

Con questa originale iniziativa, dichiara il presidente Francesco Mati, il Consiglio di Amministrazione di Alta Toscana Innova conferma il proprio costante impegno nel promuovere e valorizzare la creatività e lo spirito imprenditoriale dei giovani.

Anche questa edizione – precisa il Prof. Pasquale Silvestro, insegnante di Gestione Progetto ed organizzazione d’impresa presso ITTIS di Pistoia – coinvolgerà studenti, docenti, imprenditori ed esperti del settore, offrendo formazione, supporto progettuale e occasioni di confronto con il mondo delle imprese.

Il Premio ha finora coinvolto numerosi team e circa 70 studenti provenienti da istituti di Pistoia, Prato, Pescia e Lucca, tra cui istituti tecnici e professionali come il Fedi-Fermi di Pistoia, il Marchi-Forti di Pescia e diverse scuole del territorio pratese.

I progetti presentati hanno spaziato dall’innovazione digitale ai servizi alla persona, ottenendo premi in denaro e percorsi di mentoring.

Due gli elementi distintivi del Premio:

il sostegno finanziario interamente offerto da Alta Toscana Innova, rinunciando a contributi o agevolazioni di natura pubblica che, in questi anni, sono stati concessi con larga generosità, molta pubblicità e scarsi risultati;

la continuità del supporto offerto ai team vincitori: diversi gruppi premiati nelle edizioni precedenti sono infatti tuttora accompagnati da Alta Toscana Innova in un percorso di avvio d’impresa, che comprende attività di mentoring, validazione del modello di business e orientamento verso il mercato. Un impegno concreto che va oltre la premiazione e mira a trasformare le migliori idee in iniziative imprenditoriali reali e sostenibili.

Attualmente, sono in fase di validazione alcuni dei progetti imprenditoriali vincitori delle edizioni 2024 e 2025:

TAAP, App per la prenotazione di servizi di assistenza alla mobilità per anziani e disabili (Leonardo Bellari, Michele Camiciotti, Francesco Mattioli, Sara Rondini);

NaviGo Technologies: servizio per facilitare l’orientamento all’interno di grandi organizzazioni pubbliche e private come ospedali, università, aziende e istituti scolastici (Luigi Improta, Matteo Bartolini, Luca Gerini, Pietro Benvenuti, Lorenzo Felicioni, Alessandro Pieraccioni);

EarAI: servizio che, grazie all’intelligenza artificiale, permette agli operatori del pronto soccorso e uffici pubblici di comunicare in tempo reale con utenti che parlano lingue diverse (Lorenzo Pacini, Filippo Felici, Cristian Soare).

Il lungimirante Progetto di Alta Toscana Innova continua quindi a crescere, con la logica di un investitore paziente e socialmente attento e responsabile, che persegue l’essenziale obiettivo di trasformare, anno per anno, le idee dei giovani in opportunità concrete per il futuro del territorio.