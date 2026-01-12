Enter your search query...
Impresa e IdeeIn evidenzaLe Voci

Al via la terza edizione del Premio Giovani Innovatori 2026

Redazione Lo Schermo
Redazione Lo Schermo

-

Da Alta Toscana Innova

Per il terzo anno consecutivo si svolgerà il Premio ‘Giovani Innovatori – dalla scuola alla start-up’, rivolto agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di stimolare idee imprenditoriali innovative e accompagnarle verso un possibile sviluppo come start-up.

Ad organizzarlo è Alta Toscana Innova, società sorta nel 2017 per iniziativa di un gruppo di importanti imprese di Pistoia, Pescia e Prato (fra cui Flora Toscana s.c., Rose Barni, Mati 1909, CIMA Impianti, C.A.P. Cooperativa Autotrasporti Pratese, Endiasfalti, SVRA, Pharmagroup) con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e sostenere la nascita di nuove imprese nel nostro territorio, favorendo il dialogo tra il mondo produttivo, la scuola e i giovani talenti.

Con questa originale iniziativa, dichiara il presidente Francesco Mati, il Consiglio di Amministrazione di Alta Toscana Innova conferma il proprio costante impegno nel promuovere e valorizzare la creatività e lo spirito imprenditoriale dei giovani.

Anche questa edizione – precisa il Prof. Pasquale Silvestro, insegnante di Gestione Progetto ed organizzazione d’impresa presso ITTIS di Pistoia – coinvolgerà studenti, docenti, imprenditori ed esperti del settore, offrendo formazione, supporto progettuale e occasioni di confronto con il mondo delle imprese.

Il Premio ha finora coinvolto numerosi team e circa 70 studenti provenienti da istituti di Pistoia, Prato, Pescia e Lucca, tra cui istituti tecnici e professionali come il Fedi-Fermi di Pistoia, il Marchi-Forti di Pescia e diverse scuole del territorio pratese.

I progetti presentati hanno spaziato dall’innovazione digitale ai servizi alla persona, ottenendo premi in denaro e percorsi di mentoring.

Due gli elementi distintivi del Premio:

  • il sostegno finanziario interamente offerto da Alta Toscana Innova, rinunciando a contributi o agevolazioni di natura pubblica che, in questi anni, sono stati concessi con larga generosità, molta pubblicità e scarsi risultati;
  • la continuità del supporto offerto ai team vincitori: diversi gruppi premiati nelle edizioni precedenti sono infatti tuttora accompagnati da Alta Toscana Innova in un percorso di avvio d’impresa, che comprende attività di mentoring, validazione del modello di business e orientamento verso il mercato. Un impegno concreto che va oltre la premiazione e mira a trasformare le migliori idee in iniziative imprenditoriali reali e sostenibili.

Attualmente, sono in fase di validazione alcuni dei progetti imprenditoriali vincitori delle edizioni 2024 e 2025:

  • TAAP, App per la prenotazione di servizi di assistenza alla mobilità per anziani e disabili (Leonardo Bellari, Michele Camiciotti, Francesco Mattioli, Sara Rondini);
  • NaviGo Technologies: servizio per facilitare l’orientamento all’interno di grandi organizzazioni pubbliche e private come ospedali, università, aziende e istituti scolastici (Luigi Improta, Matteo Bartolini, Luca Gerini, Pietro Benvenuti, Lorenzo Felicioni, Alessandro Pieraccioni);
  • EarAI: servizio che, grazie all’intelligenza artificiale, permette agli operatori del pronto soccorso e uffici pubblici di comunicare in tempo reale con utenti che parlano lingue diverse (Lorenzo Pacini, Filippo Felici, Cristian Soare).

Il lungimirante Progetto di Alta Toscana Innova continua quindi a crescere, con la logica di un investitore paziente e socialmente attento e responsabile, che persegue l’essenziale obiettivo di trasformare, anno per anno, le idee dei giovani in opportunità concrete per il futuro del territorio.

Redazione Lo Schermo
Redazione Lo Schermohttp://www.loschermo.it

Share this article

Recent posts

Popular categories

In evidenza824Le Voci451I volti337Cenni Storici333Cultura, Musica e Spettacolo177

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Recent comments

Galliano Rugani on La grande nevicata del 1985.
Andrea on Si chiamava Lorenzo.
romualdo giovannoni on Appuntato della Regia Guardia di Finanza Gaetano Lamberti.
Paolo b on Cima Vallona
Sax on Una strada per non dimenticare.
Anonimo professionista on Contributi Previdenziali: la grande illusione. Perché sono tasse (e ammetterlo aiuterebbe)
GIAMPIERO on “Gesso 4 non risponde”
Mariacristina Pettorini Betti on Contributi Previdenziali: la grande illusione. Perché sono tasse (e ammetterlo aiuterebbe)
Paolo Mariti on Contributi Previdenziali: la grande illusione. Perché sono tasse (e ammetterlo aiuterebbe)
Mariacristina Pettorini Betti on Ex primoministro Bayrou: ego-maniaco o eroe romantico?
gabriele brunini on La solitudine agognata dei (politicanti) numero 1
Marco on Come parlano i giovani: un piccolo glossario per genitori.
Giampaolo on Medio Oriente: 1983 quando i soldati italiani erano a Beirut (con le armi)
Riccardo on Ma il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare.
Bruno on Ma il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare.
Valter botindari on Il Maresciallo Capo Domenico BOTINDARI.
Umberto Stefani on Roberto Bartolozzi.
Maurizio Guccione on Elicotteri, ospedali e …
Mario Lazzeri on Elicotteri, ospedali e …
Paola Mariti on Elicotteri, ospedali e …
Articolo precedente
L’Italia è una repubblica (af)fondata sulle pensioni
Articolo successivo
La direttiva sulla trasparenza salariale: opportunità di crescita degli stipendi o nuovo appiattimento verso il basso?

Su di noi

"LoSchermo.it" è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010



EDITORE: Lo Schermo S.r.l. -
Viale Puccini 311/B, 55100 Lucca
P.I.: 02323110466 [email protected]

Copyright

LoSchermo.it by LoSchermo.it is licensed under a Creative Commons
Attribuzione Non commerciale
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License

Credits: technical support by Abstraqt S.r.l.

© Copyright - Lo Schermo S.r.l