110%: la bandiera dei 5 Stelle si è sgonfiata. E non è un male.

Giuseppe Conte ha detto il vero: i bonus non sono costati 2’000 € a ciascuno di noi, bambini compresi, perché alla fine saranno assai di più.

Ma non è certo questo il problema principale. In fondo tutte le agevolazioni fiscali ci costano qualche cosa. E, più in generale, ogni spesa è per definizione qualche cosa che ci costa. Il problema non è non spendere ma spendere bene. Cioè chiederci se a fronte di questa spesa abbiamo fatto qualche cosa di buono.

Tipo: abbiamo fatto un’opera di equità sociale? O abbiamo attivato settore economico in modo stabile così che possa costituire un vantaggio per tutti? O almeno per una fetta importante di popolazione?

In effetti, la prima domanda da darsi sarebbe se abbiamo rispettato quello che ogni medico sa essere il suo dogma: «primum non nocere», prima di tutto non fare danno, che è una massima latina attribuita a Ippocrate, il medico per antonomasia.

Nel caso dei superbonus della stagione Conte-5-Stelle si è riusciti a fallire su tutto.

Innanzitutto, si è fatto un danno importante: oggi abbiamo una evidente bolla speculativa legata all’edilizia. Dubito che a qualcuno possa essere sfuggita la pericolosa rincorsa dei prezzi che, complice un meccanismo che sembrava non far pagare nessuno, ha consentito che un finestra oggi costi oltre il doppio di tre anni fa. O come sia diventato difficile trovare un muratore o un idraulico per un piccolo intervento. Con riflessi evidenti sul costo della vita.

Ma se tutto questo avesse portato ad un aumento permanente di un settore produttivo importante sarebbe anche potuto andare bene. Il problema è che così non è: siamo tutti altrettanto certi che il settore dovrà fortemente sgonfiarsi. Si è quindi trattato di una «bolla speculativa» ossia si una fase temporanea e fuori controllo in cui un settore economico cresce in modo non proporzionale al proprio valore di mercato e alla capacità di questo di assorbire ciò che produce. E questa crescita porta poi a squilibri che, inevitabilmente, portano a perdite di aziende (che falliscono) e posti di lavoro. Quindi, misurata su un tempo più lungo, il sistema complessivamente ne esce impoverito sia economicamente che in termini di posti di lavoro rispetto alle fasi di crescita ordinata.

Fin qui è ordinaria bassa politica: quella che guarda al consenso immediato e se ne frega di cosa accadrà nel lungo. Se poi lo fa per cinismo o per incapacità di vedere le cose per quello che sono, non è che faccia poi tanta differenza.

Il vero fallimento dei bonus non è però tanto nei danni che hanno prodotto e produrranno prima che si riassorbano. Il vero danno è che è stata una gigantesca operazione che ha messo una enorme quantità di soldi pubblici nelle tasche di una fetta di popolazione almeno benestante. È stata cioè una gigantesca operazione anti-redistributiva. Una specie di Robin-Hood all’incontrario: prendiamo ai poveri e diamo ai ricchi.

Vediamo un po’ di numeri: la spesa finora impegnata è di 120 miliardi. Il che già merita una riflessione. Si tratta di ben un ventesimo del debito pubblico complessivo, una cifra imponente. Di questi sono stati spesi al nord (tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli e Emilia Romagna) il 52%, al centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) il 22% e al sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 26%. Anche correggendo il dato con la differenza di popolazione tra nord centro e sud abbiamo che il sud risulta penalizzato con uno spostamento di denaro pubblico verso il nord per almeno il 6% (pari a 7 miliardi di euro). Con una spesa pro-capite, rispetto alla media nazionale di questo investimento, del 115% al nord, 97% al centro e 84% al sud.

Area Geografica Rip. Spesa % Rip. Pop. % Var % Spesa pro capite Spesa procapite % Nord 52% 46% 6% 1.376,23 € 115% Centro 22% 22% 0% 1.162,88 € 97% Sud 26% 32% -6% 1.006,07 € 84%

Ma più che tra nord e sud la differenza è stata tra chi ha di più e chi ha di meno. In questo le differenze sono state più marcate.

Gli investimenti verso le tipologie unifamiliari (tipicamente ville) e autonome (tipicamente villette a schiera) è marcata: il 53% della spesa è andato a tipologie di abitazioni autonome contro il 46% a condomini. E l’avanzamento, cioè il numero di lavori fatti davvero ad ora, è ancora più sbilanciato: il 43% delle autonome è stato fatto contro il 13% appena dei condomini. Che infatti sono in gran parte dei cantieri aperti e, spesso, fermi.

Tipologia edificio Spesa % Media completamento edifici Autonome 53,37% 43,15% Condomini 46,63% 13,80%

Quindi facendo una sintesi dell’equità dell’investimento abbiamo che si è speso più per i cittadini del nord che del sud e più per la fascia di popolazione che dispone di maggiori risorse finanziarie che per quella che ha meno.

Il risultato è quindi che un investimento colossale: ha creato una bolla speculativa di cui hanno approfittato alcuni, anche con truffe che si aggirano attorno al 8-10% del totale della spesa; ha creato una esplosione dei costi; ha messo a rischio la sopravvivenza di molte aziende che sono cresciute troppo in fretta e che non potranno sostenere il ridimensionamento; ha aumentato in modo sensibile il debito pubblico; ha aumentato la disparità tra nord e sud; e ha aumentato la disparità tra ricchi e poveri. In compenso ha arricchito gli imprenditori più economicamente solidi e stra-premiato un settore noto per la sua non sempre assoluta fedeltà fiscale. Peraltro, trasferendo una buona parte di questo aumento della ricchezza ai fornitori di materie prime che sono agenti esteri.

Davvero non si poteva fare meglio?

Andrea Bicocchi @Andrea_Bicocchi

Immagine di Photomat da Pixabay