Weekend di incontri e visite guidate per Photolux Festival 

Si entra nel vivo della programmazione di Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia che porta a Lucca oltre venti mostre dedicate all’amore fino al 12 giugno. La nuova edizione di Photolux intitolata “You can call it love” racconta, sotto innumerevoli aspetti diversi, il mondo sfaccettato e variegato dell’amore, in ogni sua forma.

Non solo mostre, come sempre, ma anche tante occasioni di confronto e scoperta nella programmazione del festival.

Sabato 28 maggio si comincia alle 16 con la visita guidata alla mostra collettiva “Say Cheese! Un nuovo ritratto di famiglia”, a Palazzo Ducale, accompagnati dai curatori. La visita guidata alla collettiva torna anche domenica 29 maggio, alle 11. Alle 17 invece alle Scuderie Ducali (piazza San Romano) Simone Cerio racconterà la sua Religo, il progetto che indaga la relazione tra fede e omosessualità all’interno della Chiesa cattolica.

Alle 18, alla Biblioteca Civica Agorà, si terrà la presentazione di “Brass. The Typeface” con Michele Galluzzo e Franziska Weitgruber (Fantasia Type) e con Rica Cerbarano, co-direttrice artistica del festival. Il volume racconta e spiega il cinema di Tinto Brass dal punto di vista grafico e tipografico.

Alle 19, invece, spazio alla discussione sulle trasformazioni del volto umano nell’era digitale. Lorella Zanardo e Cesare Cantù parlano di “Volto Manifesto”, il nuovo progetto che parla di amore, di immagine, di verità e finzioni.

Domenica 29 maggio, doppio appuntamento nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: alle 17, Eugenia di Rocco, responsabile archivista CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Spilimbergo (Pordenone), parlerà di “Memories with love: come conservare i ricordi?” portando a Lucca una selezione di materiali d’archivio sul tema della famiglia dalla collezione del CRAF e invitando i partecipanti a portare le proprie fotografie di famiglia, per una discussione condivisa e laboratoriale; mentre alle 18, Simone Cerio sarà insieme ad Alessandra Gastaldi, legale rappresentante dell’associazione nazionale LGBTQ+ “Cammini di Speranza”, per affrontare il tema delicato della religione e delle diverse inclinazioni sessuali. Ad accompagnarli, Chiara Ruberti, co-direttrice artistica del Festival.

PHOTOLUX 2022. YOU CAN CALL IT LOVE

Lucca, sedi varie

21 maggio – 12 giugno 2022

Informazioni: Tel: +39 0583 53003

Orari: Villa Bottini (biglietteria e bookshop), dal lunedì alla domenica 10:00-19:30;

tutte le altre sedi, dal lunedì al giovedì, 15:00 – 19:30; dal venerdì alla domenica, 10:00-19:30

Biglietti: intero: 20 €, ridotto: 18€; biglietto singola sede: 10 €

Per info: www.photoluxfestival.it