Vagli di Sotto: nessuna diffamazione

Nessuna diffamazione ci fu. Questo ha deciso il Tribunale di Lucca con sentenza n. 112/2024 in relazione alla causa civile intentata dal Comune di Vagli Sotto nel 2021 contro i rappresentanti del gruppo di minoranza Marcello Baisi, Luciano Braccini, Edoardo Fazzani e Mario Giuseppe Coltelli. Ma andiamo con ordine. Con tre post pubblicati sulla pagina Facebook del gruppo di minoranza “Per Vagli e Roggio” a cavallo tra il 2020 ed il 2021, vennero mosse alcune critiche alla gestione della viabilità dopo il cedimento del Ponte della Tambura, ritenendo inappropriati i modi ed i tempi con cui l’amministrazione comunale aveva inteso intervenire sulle altre strade di accesso al centro storico di Vagli Sotto.

Ritenendosi diffamata l’Amministrazione Comunale di Vagli Sotto aveva pertanto agito contro i quattro rappresentanti del gruppo di minoranza chiedendo loro un risarcimento di oltre 20.000,00 euro. Il Giudice non è stato tuttavia dello stesso avviso, rilevando che i fatti riportati rispettassero il requisito del pubblico interesse e della verità, quantomeno putativa, ha escluso che i post avessero contenuto diffamatorio in quanto le espressioni ivi utilizzate rientravano nell’esercizio del diritto di critica e non eccedevano la continenza formale e sostanziale. L’Amministrazione Comunale è stata anche condannata a rifondere al sig. Baisi difeso dall’Avv. Alessandro Massari le spese legali quantificate in € 4.096,00 oltre accessori ed a rifondere ai sig. Braccini Fazzani e Coltelli difesi dagli Avv.ti Chiara Bimbi ed Armando Pasquinelli le spese legali quantificate in € 1.896,00 oltre accessori.

La palla passa ora all’Amministrazione Comunale di Vagli Sotto per l’eventuale appello.

Foto di Sora Shimazaki da Pexels